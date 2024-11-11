Yenimahalle'de Benzin İstasyonu Kavgası: 2 Yaralı

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde benzin istasyonunda müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle'de bir akaryakıt istasyonuna akşam saatlerinde gelen S.T.Ç. ve H.M.Ö. otomobillerine benzin aldıkları sırada diğer 3 müşteri ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, A.K. ve H.B.Ç. (suça sürüklenen çocuk) yanlarında bulunan 2 silahla tartıştıkları S.T.Ç ve H.M.Ö'yü yaralayarak olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Benzin istasyonu çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan S.T.Ç ve H.M.Ö.'nün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine harekete geçen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan E.K, A.K. ve H.B.Ç'yi suç aleti silahlarla yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.