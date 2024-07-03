Yenişehir Belediyesi, Madımak'ta yaşamını yitirenler için anıt park yapacak

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(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi, 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli'nde katledilen 33 aydın ve sanatçı için anıt park yapacak.

Yenişehir Belediyesi, Madımak'ta yaşamını yitirenlerin anısını, Mersin'de yaşatacak. 50. Yıl Mahallesi'nde bin 600 metrekareden oluşacak parka anıt heykel de yerleştirilecek. Yapılacak anıt heykelin tasarımı için çalışmalar başladı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in de katılımıyla park alanına 33 fidan dikildi. Özyiğit, anıt parkın açılışını, gelecek yıl 2 Temmuz'da yapacaklarını söyledi.

Başkan Özyiğit, anıt parkın hem yaşamını yitirenlerin anısını yaşatmak hem de toplumsal hafızayı diri tutmak amacıyla önemli bir sembol olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Onlar sanatlarıyla, fikirleriyle ülkemize yön vermeye çalışan insanlardı. Anıları karşısında saygıyla eğiliyoruz. Onların anılarını Mersin'de, Yenişehir'de yaşatmak adına parkımızı oluşturuyoruz. Diktiğimiz her bir fidan 33 canımızın anısını yaşatmak adına attığımız bir adım. Bu park, geçmişte yaşanan acı olayları unutmamamız gerektiğini bizlere hatırlatacak. Aynı zamanda barış ve kardeşlik içerisinde yaşamanın önemini vurgulayan bir sembol olacak. Bugün toprakla buluşturduğumuz 33 fidan umut dolu bir geleceğin habercisi olsun."