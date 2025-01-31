(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında çocuklara ücretsiz göz muayenesi yapıldı.
Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün desteğiyle yapılan muayeneler, alanında uzman doktorlar tarafından Mersin Nivgöz Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kontroller sonucunda görme bozukluğu tespit edilen çocuklara ücretsiz gözlük temin edildi.
Muayene sonrası gözlüklerine kavuşan çocuklar ve aileleri, verilen destekten dolayı Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Yenişehir Belediyesi'nden Çocuklara Ücretsiz Göz Muayenesi - Son Dakika
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