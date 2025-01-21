Yenişehir Belediyesi'nden Hayvanseverlere Teşekkür

Güncel

İYİ Parti\'ye bir şok daha! Belediye başkanları da gemiyi terk etti

(MERSİN) - Yenişehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi ile Doğa ve Hayvan Hakları Komisyonu öncülüğünde toplanan mamalar, Yenişehir Belediyesi'nin bakımevine ulaştırıldı. Hayvanseverlere teşekkür eden Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Yenişehir'de yaşayan her canlının sağlıklı ve mutlu olmasını sağlamak için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

Yenişehir Belediyesi tarafından kurulan 15 bin metrekarelik Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne hayvanseverlerden destek geldi. Başkan Özyiğit, mama desteğinde bulunan hayvanseverler ve Yenişehir Kent Konseyi üyeleriyle bakımevini ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Mama desteğiyle ilgili bilgi veren Başkan Özyiğit, "Yenişehir Kent Konseyi Çocuk Meclisimiz ile Doğa ve Hayvan Hakları Komisyonumuz, bakımevimizdeki dostlarımız için 160 kilo kuru mama ve 400 paket yaş kedi maması tedarik ettiler. Kendilerine bu anlamlı katkıları için yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bakımevinde bin 608 kedi ve 70 köpeğin kısırlaştırıldığını belirten Başkan Özyiğit, 30 kedi ve 23 köpeğin de sahiplendirildiğini söyledi. Halihazırda 138 kedi ve 116 köpeğin bakımevinde rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini dile getiren Yenişehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarına yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini kaydetti.

Özyiğit, "Bakımevimizde tüm ülkeye örnek teşkil edecek şekilde patili dostlarımıza hep birlikte iyi bakıyoruz. Yenişehir Kent Konseyi Başkanımız Belgin Gürağaç'a, Ali Cem Umuler'e ve tüm hayvan dostlarına yürekten teşekkür ediyorum. Yenişehir'de yaşayan her canlının sağlıklı ve mutlu olmasını sağlamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.