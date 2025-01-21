Yenişehir Belediyesi'nden Hayvanseverlere Teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yenişehir Belediyesi'nden Hayvanseverlere Teşekkür

Geniş Video İzle

Yenişehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve Doğa ve Hayvan Hakları Komisyonu tarafından toplanan mamalar, Yenişehir Belediyesi'nin hayvan bakımevine ulaştırıldı. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, sokak hayvanlara yönelik yürütülen çalışmalara büyük önem verdiklerini vurgulayarak hayvanseverlere teşekkür etti.

21.01.2025 13:38  Güncelleme: 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Yenişehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi ile Doğa ve Hayvan Hakları Komisyonu öncülüğünde toplanan mamalar, Yenişehir Belediyesi'nin bakımevine ulaştırıldı. Hayvanseverlere teşekkür eden Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Yenişehir'de yaşayan her canlının sağlıklı ve mutlu olmasını sağlamak için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

Yenişehir Belediyesi tarafından kurulan 15 bin metrekarelik Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne hayvanseverlerden destek geldi. Başkan Özyiğit, mama desteğinde bulunan hayvanseverler ve Yenişehir Kent Konseyi üyeleriyle bakımevini ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Mama desteğiyle ilgili bilgi veren Başkan Özyiğit, "Yenişehir Kent Konseyi Çocuk Meclisimiz ile Doğa ve Hayvan Hakları Komisyonumuz, bakımevimizdeki dostlarımız için 160 kilo kuru mama ve 400 paket yaş kedi maması tedarik ettiler. Kendilerine bu anlamlı katkıları için yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bakımevinde bin 608 kedi ve 70 köpeğin kısırlaştırıldığını belirten Başkan Özyiğit, 30 kedi ve 23 köpeğin de sahiplendirildiğini söyledi. Halihazırda 138 kedi ve 116 köpeğin bakımevinde rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini dile getiren Yenişehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarına yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini kaydetti.

Özyiğit, "Bakımevimizde tüm ülkeye örnek teşkil edecek şekilde patili dostlarımıza hep birlikte iyi bakıyoruz. Yenişehir Kent Konseyi Başkanımız Belgin Gürağaç'a, Ali Cem Umuler'e ve tüm hayvan dostlarına yürekten teşekkür ediyorum. Yenişehir'de yaşayan her canlının sağlıklı ve mutlu olmasını sağlamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Abdullah Özyiğit, Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Kent Konseyi, Yenişehir, Güncel, Çevre, Yaşam, Dünya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesi'nden Hayvanseverlere Teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:46 10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş 10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
13:02 Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi
12:54 Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor
11:24 4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu 4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
19:35 Kripto para piyasaları nefesini tuttu: Canlı anlatımla Trump’ın yemin töreni Kripto para piyasaları nefesini tuttu: Canlı anlatımla Trump'ın yemin töreni
19:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli
18:47 İmzaların atılması an meselesi: Neymar, eski takımına geri dönüyor İmzaların atılması an meselesi: Neymar, eski takımına geri dönüyor
18:18 Biden, Beyaz Saray’a gelen Trump’ı ’Evine hoş geldin’ diyerek karşıladı Biden, Beyaz Saray'a gelen Trump'ı 'Evine hoş geldin' diyerek karşıladı
18:13 Konyaspor’un yıldızı, Galatasaray maçı öncesi elini kırdı Konyaspor'un yıldızı, Galatasaray maçı öncesi elini kırdı
18:13 İsrail Ordusu: Batı Şeria’ya yönelik saldırıları arttıracağız İsrail Ordusu: Batı Şeria'ya yönelik saldırıları arttıracağız
18:00 Okulda fenalaşıp hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı Okulda fenalaşıp hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı
17:56 Adı dahi yetti Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 14:12:32. #1.11#
SON DAKİKA: Yenişehir Belediyesi'nden Hayvanseverlere Teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.