Yenişehir Belediyesi'nden Sokak Hayvanları İçin Önemli Proje - Son Dakika
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Yenişehir Belediyesi'nden Sokak Hayvanları İçin Önemli Proje

Yenişehir Belediyesi, 'Atıktan Mamaya' projesiyle sokak hayvanlarına mama desteği sağlamak ve atıkları değerlendirmek amacıyla etkinlik gerçekleştirdi. 1,5 ton mama desteği sağlanırken, 50 kedi ve köpek kulübesinin montajı yapıldı.

24.02.2025 12:49  Güncelleme: 13:53
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(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi, Ahbap Gençlik Programı kapsamında Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Çevre Mühendisleri Odası desteğiyle "Atıktan Mamaya" projesinin ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen proje kapsamında 1,5 ton mama desteği yapıldı, bakımevinde kullanılacak 50 kedi ile köpek kulübesinin montajı ve boyaması tamamlandı.

Mersin Yenişehir Belediyesi, kurduğu 15 bin metrekarelik hayvan bakımevinde sivil toplum kuruluşları ve derneklerle iş birliği yapmaya devam ediyor. Ahbap Gençlik Programı kapsamında Yenişehir Belediyesi'nin desteğiyle başlatılan proje ile geri dönüşüm kıyafet kutuları sayesinde, kullanılmayan tekstil ürünleri değerlendirilerek sokak hayvanları için mama desteğine dönüştürülecek. Proje hem atık miktarını azaltmayı hem de hayvanların mama ihtiyacına sürdürülebilir bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

"Bakımevimizle sokak hayvanlarına kucak açıyoruz"

Projenin lansmanı ve ilk etkinliği Yenişehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, proje paydaşları ve gönüllülerin katılımıyla yapıldı. Gönüllülerle bir araya gelen ve kulübe montaj ve boyama çalışmalarına da destek veren Başkan Abdullah Özyiğit, projeye katkı sunan herkese teşekkür etti. Başkan Özyiğit, "Gençlerimiz, çevreci dostlarımız, Ahbap Derneği, Kent Konseyimiz ve Gençlik Meclisimiz, Sıfır Atık Şirketimiz ile çevre mühendislerimiz büyük bir güç oluşturmuş ve canlarımız için bir adım atıyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Bakımevimizle sokak hayvanlarına kucak açıyoruz. Kısırlaştırma, rehabilitasyon ve sahiplendirme çalışmaları yapıyoruz. Elbette gönüllülerimizle birlikteyiz, bu topyekün bir mücadele gerektiriyor. Bugün de örnek bir proje için güç birliği oluşturduk. Hem çevreye hem de sokak hayvanlarına katkı sunacak bir projeye başlıyoruz. Proje Koordinatörleri Ali Öztürk ve Elif Kırgöz başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesi'nden Sokak Hayvanları İçin Önemli Proje - Son Dakika

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