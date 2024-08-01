Yenişehir Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı İçin Halk Toplantıları Düzenleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yenişehir Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı İçin Halk Toplantıları Düzenleyecek

Yenişehir Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı İçin Halk Toplantıları Düzenleyecek

Yenişehir Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Plan’ı halkın doğrudan katılımıyla hazırlamak için “Bu Şehirde Söz Sende” sloganıyla 32 mahallenin tamamında halk toplantıları düzenleyecek. Başkan Abdullah Özyiğit, yarın başlayacak halk toplantıları öncesinde kentteki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

01.08.2024 17:12  Güncelleme: 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Plan'ı halkın doğrudan katılımıyla hazırlamak için "Bu Şehirde Söz Sende" sloganıyla 32 mahallenin tamamında halk toplantıları düzenleyecek. Başkan Abdullah Özyiğit, yarın başlayacak halk toplantıları öncesinde kentteki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

2020-2024 Stratejik Plan'ı halkın katılımıyla hazırlayan Yenişehir Belediyesi, tüm mahallelerde düzenleyeceği toplantılar, muhtarlıklara kurduğu talep ve öneri sandıkları ve anket çalışmasıyla halkın görüşlerini alacak. Alınan talepler daha sonra uzmanların katılımıyla düzenlenecek çalıştayda değerlendirilecek ve ilçelilerin görüşleri planın temelini oluşturacak.

Yenişehir'deki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Özyiğit, bu sürecin vatandaşların seslerini duyurmalarını sağlayarak, yerel yönetim ile halk arasındaki iletişimi güçlendirecek ve ortak karar alma mekanizmalarının etkinliğini daha da artıracağına dikkati çekti. Başkan Özyiğit, şöyle konuştu:

"2019 yılında göreve geldikten hemen sonra tüm mahallelerimizde toplantılar düzenledik, 5 bin 50 talep ve öneri aldık, daha sonra kamu kurumları, STK'lar ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla çalıştaylar düzenledik. Belediyecilik vizyonumuzu da ekleyerek, halkın görüşleri ışığında stratejik planımızı hazırladık. Şimdi yeni dönem planımız için aynı uygulamayı gerçekleştireceğiz.

"Halkın görüşleri uzman çalıştaylarında değerlendirilecek"

Toplantılar sonrası düzenleyeceğimiz çalıştaylar, halkın görüşlerinin uzmanlık bilgisi ile harmanlanmasını sağlayacak. Uzmanlar, halkın dile getirdiği sorunları ve önerileri bilimsel veriler ışığında değerlendirerek, stratejik planın daha uygulanabilir ve gerçekçi olmasını sağlayacak. Bu da planın başarısını artıracak ve hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracak. Bu toplantılar aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve birlikteliğin güçlenmesine katkı sağlayacak ve insanların birbirleriyle etkileşime geçmesi anlamında sosyal bağları kuvvetlendirerek, kentsel aidiyet duygusunu da artıracak.

"Ortak aklın ürünü olan bir planın oluşturulmasını sağlayacağız"

Her bir vatandaşımızın bu süreçte aktif rol alması, sadece bireysel görüşlerin değil, toplumsal ortak aklın ürünü olan bir planın oluşturulmasını sağlayacak. Halkın katılımıyla oluşturulacak bu stratejik plan, sadece yerel yönetimin değil, aynı zamanda her bir Yenişehirlinin beklenti ve ihtiyaçlarını da yansıtacak. İşte bu nedenle, her bir vatandaşımızın bu süreçte aktif rol alması kritik bir önem taşıyor.  Bu ortak akıl, gelecekte karşılaşılabilecek sorunların önceden tespit edilip çözüm üretilmesine olanak tanıyacak ve kentimizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacak."

2-18 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek mahalle toplantılarının ardından 21 Ağustos'ta uzmanların katılımıyla çalıştaylar yapılacak.

Kaynak: ANKA

Abdullah Özyiğit, Yenişehir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı İçin Halk Toplantıları Düzenleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:43 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik
16:35 Başkentte tarihi takas ABD’li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi Başkentte tarihi takas! ABD'li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi
15:58 Olimpiyatlarda ’’trans’’ boksör tartışması Imane Khelif’in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
14:53 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
18:26 Yeni sezonda gözler onda olacak Carlo Ancelotti’den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı Yeni sezonda gözler onda olacak! Carlo Ancelotti'den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı
17:17 Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu Yağmur altında skandal anlar Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu! Yağmur altında skandal anlar
15:36 Kadınlar, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan hamile kalmak için sıraya girdi Kadınlar, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
14:56 Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı
14:39 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti
14:38 Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye
13:49 İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çekindikleri için Haniye’yi Tahran’da öldürdüler İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler
13:08 Doğal gaza ne kadar zam geldi EPDK’dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama Doğal gaza ne kadar zam geldi? EPDK'dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama
12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 19:01:09. #1.11#
SON DAKİKA: Yenişehir Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı İçin Halk Toplantıları Düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement