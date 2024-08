Yenişehir Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı İçin Halk Toplantıları Düzenleyecek

Güncel

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Plan'ı halkın doğrudan katılımıyla hazırlamak için "Bu Şehirde Söz Sende" sloganıyla 32 mahallenin tamamında halk toplantıları düzenleyecek. Başkan Abdullah Özyiğit, yarın başlayacak halk toplantıları öncesinde kentteki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

2020-2024 Stratejik Plan'ı halkın katılımıyla hazırlayan Yenişehir Belediyesi, tüm mahallelerde düzenleyeceği toplantılar, muhtarlıklara kurduğu talep ve öneri sandıkları ve anket çalışmasıyla halkın görüşlerini alacak. Alınan talepler daha sonra uzmanların katılımıyla düzenlenecek çalıştayda değerlendirilecek ve ilçelilerin görüşleri planın temelini oluşturacak.

Yenişehir'deki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Özyiğit, bu sürecin vatandaşların seslerini duyurmalarını sağlayarak, yerel yönetim ile halk arasındaki iletişimi güçlendirecek ve ortak karar alma mekanizmalarının etkinliğini daha da artıracağına dikkati çekti. Başkan Özyiğit, şöyle konuştu:

"2019 yılında göreve geldikten hemen sonra tüm mahallelerimizde toplantılar düzenledik, 5 bin 50 talep ve öneri aldık, daha sonra kamu kurumları, STK'lar ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla çalıştaylar düzenledik. Belediyecilik vizyonumuzu da ekleyerek, halkın görüşleri ışığında stratejik planımızı hazırladık. Şimdi yeni dönem planımız için aynı uygulamayı gerçekleştireceğiz.

"Halkın görüşleri uzman çalıştaylarında değerlendirilecek"

Toplantılar sonrası düzenleyeceğimiz çalıştaylar, halkın görüşlerinin uzmanlık bilgisi ile harmanlanmasını sağlayacak. Uzmanlar, halkın dile getirdiği sorunları ve önerileri bilimsel veriler ışığında değerlendirerek, stratejik planın daha uygulanabilir ve gerçekçi olmasını sağlayacak. Bu da planın başarısını artıracak ve hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracak. Bu toplantılar aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve birlikteliğin güçlenmesine katkı sağlayacak ve insanların birbirleriyle etkileşime geçmesi anlamında sosyal bağları kuvvetlendirerek, kentsel aidiyet duygusunu da artıracak.

"Ortak aklın ürünü olan bir planın oluşturulmasını sağlayacağız"

Her bir vatandaşımızın bu süreçte aktif rol alması, sadece bireysel görüşlerin değil, toplumsal ortak aklın ürünü olan bir planın oluşturulmasını sağlayacak. Halkın katılımıyla oluşturulacak bu stratejik plan, sadece yerel yönetimin değil, aynı zamanda her bir Yenişehirlinin beklenti ve ihtiyaçlarını da yansıtacak. İşte bu nedenle, her bir vatandaşımızın bu süreçte aktif rol alması kritik bir önem taşıyor. Bu ortak akıl, gelecekte karşılaşılabilecek sorunların önceden tespit edilip çözüm üretilmesine olanak tanıyacak ve kentimizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacak."

2-18 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek mahalle toplantılarının ardından 21 Ağustos'ta uzmanların katılımıyla çalıştaylar yapılacak.