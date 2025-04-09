Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için YSK'ya itiraz - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için YSK'ya itiraz

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CHP'de 6 Nisan'da yapılan olağanüstü kurultay sonrası tartışmalar başladı. Berhan Şimşek'in saati kaçırdığı için aday olmadığı kurultaya ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz başvurusu yapıldığı ifade edildi. Dilekçede 'kanuna karşı hile yapıldı, antidemokratik şekilde oldu bittiye getirildi, fiziksel engellemelerle aday olamadık' ifadeleri yer aldı.

09.04.2025 07:44
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CHP'de 6 Nisan Pazar günü yapılan olağanüstü kurultayda Özgür Özel yeniden genel başkan seçilirken, son kongreyle ilgili de tartışmalar başladı. 2023 yılındaki kongreyle ilgili dava süreci sonuçlanmamışken son kongreyle ilgili de usulsüzlük iddiaları dile getirildi. Gazeteci-yazar Nuray Başaran, TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında yaptığı açıklamada, kurultaya ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz başvurusu yapıldığını duyurdu.

BERHAN ŞİMŞEK ADAY OLAMAMIŞTI

CHP İstanbul eski Milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan adaylığı için yeterli imzaya ulaştığını ancak divanın başvurusunu kabul etmediğini söylemişti. Delegelerin kararıyla genel başkanlık için aday olmaya karar verdiğini belirten Şimşek, "İmzaları topluyoruz, aradan bir saat geçiyor, 5 imza, 6 imza geri çekiliyor. Büyük baskı altında, büyük bir uğraşla, bir saatlik uykuyla ve konuşma metnini yazarak salona geldim. Partililer de delegeler de şahit, salondan içeriye girebiliyor musunuz? Arkadaşlar içeriye 5 dakika geç girdi. İnanılır gibi değil" diye konuştu.

Genel başkan adaylığı için 97 imza topladığını ancak adaylık başvurusu yapamadıklarını ifade eden Şimşek, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda listelerin Başkanlık Divanı'na 4 saat sonra verildiğini öne sürdü.

Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için YSK'ya itiraz

KONGRE İPTALİ İÇİN BAŞVURU YAPILDI

6 Nisan'da yapılan kurultayda tek aday olan Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanı seçilmişti. CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuru yapıldığı aktarıldı.

Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için YSK'ya itiraz

"BERHAN ŞİMŞEK'İN NASIL ADAY YAPILMADIĞI DİLEKÇEDE YER ALIYOR"

Programa katılan gazeteci Nuray Başaran, YSK'ya yapılan 4 sayfalık itiraz dilekçesini yayımladı.

Başaran şunları kaydetti:

"Olağanüstü kongrelerde itiraz için 48 saatlik süre vardır. Bu sürede YSK'ya yapılan başvurunun ciddi gerekçelere dayandığı iddia ediliyor. CHP'li akademisyen Kemal Çiftçili 48 saat içinde olağanüstü kongrenin iptali için dilekçe verdi. Dilekçede 'kanuna karşı hile yapıldı, antidemokratik şekilde oldu bittiye getirildi, fiziksel engellemelerle aday olamadık' deniyor. Aynı zamanda seçme ve seçilme hakkımı elimizden alındı denilerek, kayyım atanacak diye kanuna karşı hile yapıldığı belirtiliyor. Her şeyden öte Berhan Şimşek'in nasıl aday yapılmadığı da dilekçede yer alıyor."

Özgür Özel\'in seçildiği kongrenin iptali için YSK\'ya itiraz

Yüksek Seçim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, Berhan Şimşek, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için YSK'ya itiraz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Tunc:
    Yahu Behran Neden aday olmaman gerektiğini ispatladın. Partilerin Olağınüstü Kurultaylarını inceleme ve yoklama yetkisi partinin kendi iç işleyişi Buna YSK nın müdahele etme yetkisi yok. E yani tamemen karalama politikası. Sen Kocaman bir partinin başkanlığına adaysın 5 Dk kala işlem yapmaya çlışıyorsun. Sınava mı giriyorsun kardeşim. demezlermi adama!! 37 8 Yanıtla
  • Chen Medya :
    sende geç kalmasaydin kamil durmadan secimmi yapılacak oturun memleketin sorunlarını çözün 30 5 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Nne bu kardeşim ibb seçimlerine döndü.Bizim ekonomi,geçim sıkıntısı gibi büyük sorunlarımız var.Bunlara kim itiraz edecek... 19 4 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    ülkenin tonlarca sorunu var Ekepenin tek gündemi chp yuh artık iyice bıktırdı yeminle 8 9 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Birseyde dogru yapin yaa 0 0 Yanıtla
  • Onur Dursun:
    Hep bir olay var yok Ekrem İmamoğlu yok Filistin yok CHP kurultayı yok o yok bu millet açlıktan mahvoldu ekonomik sıkıntı almış başını gidiyor ustune boykot basladi dahada kötü hale gelecek anayasal olarak haklarida var. Ulkede iyi giden tek şey askeri anlamda ki gelişmeler inanılmaz büyüttüler ulkeyi askeri anlamda yalan yok ama biseyi 1 den alip 10 yaparken diger hersey 10 dan 0 a düştü. 0 0 Yanıtla
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