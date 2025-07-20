Yenişehir\'de Meyve Sebze Tesisinde Yangın

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren meyve sebze paketleme tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yolören Mahallesi'ndeki bir kooperatife ait meyve sebze paketleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, tesiste hasara yol açtı.
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