Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Marmaracık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 2 helikopter, 14 arazöz, 3 su tankeri ve 92 personelle yangını söndürmeye çalışıyor.
Son Dakika › Güncel › Yenişehir'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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