Yenişehir Komedi Oyunları Festivali 16 Kasım'da Başlıyor - Son Dakika
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Yenişehir Komedi Oyunları Festivali 16 Kasım'da Başlıyor

Yenişehir Belediyesi, 16-23 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleşecek 4. Yenişehir Komedi Oyunları Festivali'nde ücretsiz tiyatro gösterimleri sunacak. Festival, çocukların ve yetişkinlerin katılabileceği çeşitli oyunlar ile sanatseverleri buluşturacak.

12.11.2024 12:30  Güncelleme: 13:22
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(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi, 4.Yenişehir Komedi Oyunları Festivali ile Türkiye'nin seçkin tiyatrolarını bu yıl da vatandaşlarla buluşturacak. 16 Kasım - 23 Kasım 2024 tarihleri arasında sahnelenecek 8 tiyatro oyununu vatandaşlar ücretsiz izleyebilecek. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubundan vatandaşımızı bu festivale davet ederken, hem sanatı sevdirmeyi hem de tiyatro ile sosyal bağları güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Yenişehir Belediyesi, bu yıl 4'üncüsünü düzenleyeceği Yenişehir Komedi Oyunları Festivali ile vatandaşları tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor. 4.Yenişehir Komedi Oyunları Festivali, 16 Kasım - 23 Kasım arasında Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Festival, Türk tiyatrosunun tanınmış komedi oyuncularını ve komedi tiyatrosu gruplarını yurttaşlarla buluşturacak.

Festival, 16 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te çocuklar için sahnelenecek "Karagöz Masallar Diyarında" adlı oyunla başlayacak. Ardından, saat 16.00'da yine çocuklara yönelik "Karagöz Bitirim Bebe" oyunu çocuklarla buluşacak. Festivalin ikinci gününde ise tiyatroseverleri Bülent Emrah Parlak'ın sahneleyeceği iki perdelik "Bülent Beyin Hikayesi" yurttaşlarla buluşacak. Oyun 18 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de de sahnede olacak.

Ünlü sanatçılar ve sevilen komedi tiyatroları Yenişehir'de

Tiyatrocu Ali Poyrazoğlu ve Güneş Berberoğlu'nun rol aldığı "Bir Yastıkta" 19 Kasım salı günü saat 20.00'de, Yenişehir Şehir Tiyatrosu'nun beğenilen oyunu "Çok Tuhaf Soruşturma" ise 20 Kasım çarşamba günü saat 20.00'de sahnelenecek. Mahşer-i Cümbüş, 21 Kasım perşembe günü doğaçlama tiyatro gösterisi ile seyircilere kahkaha dolu anlar yaşatacak. Oyuncular Cihat Tamer ve Zihni Göktay'ın "Bir Varmış Bir Yokmuş" adlı müzikli gösterisi, 22 Kasım Cuma günü saat 20.00'de sanatseverlerin karşısına çıkacak. Festivalin kapanışı ise 23 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te sahnelenecek "Gökkuşağının Altında" adlı çocuk oyunu ile gerçekleşecek.

"Sanat etkinlikleri bir şehri renklendirir, ona ruh verir"

Vatandaşları festivale davet eden Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, sanatı erişilebilir kılmak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Sanat herkesindir, Yenişehir'de sanat her kapıyı çalmaya devam edecektir. Göreve geldiğimiz günden bu yana Yenişehir'i Türkiye'nin kültür-sanat merkezlerinden biri yapma hedefimiz doğrultusunda pek çok projeyi hayata geçirdik. Sanat etkinlikleri bir şehri renklendirir, ona ruh verir. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubundan vatandaşımızı bu festivale davet ederken, hem sanatı sevdirmeyi hem de tiyatro ile sosyal bağları güçlendirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yenişehir Komedi Oyunları Festivali 16 Kasım'da Başlıyor - Son Dakika

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