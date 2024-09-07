Osmaniye Çiftçileri Yer Fıstığı Fiyatlarından Şikayetçi - Son Dakika
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Osmaniye Çiftçileri Yer Fıstığı Fiyatlarından Şikayetçi

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yer fıstığı üreticileri, düşen fiyatlar ve yüksek maliyetler nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Üreticiler, gelecek senelerde üretim yapmanın zor olduğunu belirtiyor.

07.09.2024 11:03
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yer fıstığı üreticisi satışlardan memnun değil. Mehmet Bülbül, "Çiftçi böyle giderse batacak. Bu sene bir traktörünü satacak gelecek sene iki traktörünü birden satacak, iki gün sonra da duman olacak, başka bir şey yok. Çiftçi duman olacak yapacağı bir şey yok" dedi. Çiftçi Bostan Veziroğlu ise, "Yarın fıstık kalktıktan sonra, bir ay sonra satılık motor malzemesi sen seyret. Motor, malzeme hep satılacak çünkü borçlu adam" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde geçen sene 56 liraya satılan yer fıstığının bu sene 28 liraya düştüğünü ifade eden çiftçiler tepki gösterdi. Ektikleri ürün için yaptıkları masrafı bile karşılayamadıklarını belirten çiftçiler, gelecek senelerde üretim yapmalarının zor olduğunu ifade etti.

Bu yıl 200 dönüm yer fıstığı eken çiftçi Mehmet Bülbül, şunları söyledi:

"Geçen sene 48- 50 liraya sattığımız fıstık bu sene 28- 30 lira. Maliyetleri giden sene yarı yarıyaydı bu sene ikiye katladı. Fıstık aşağıya düşüyor, maliyet artıyor. Vatandaş ne yapacağını şaşırdı. Desteklemesi yok bunun. Fıstık eken arkadaşlara, çiftçi arkadaşlarımıza Allah yardım eylesin. Osmaniye bölgesinin fıstık ihtiyacının yüzde 75-80'ini Osmaniye karşılar. Şu anda kirada çalışan vatandaşlarımız, arkadaşlarımız, çiftçiler zararda. Bu sene için zarar da. Geçen sene 50 liraydı bu sene niye 30- 35 liraya düştü, 28 liraya düştü? Bize sahip çıkan yok. Bizim çiftçi olarak kimse bize destek veren yok. Çiftçi böyle giderse batacak. Bu sene bir traktörünü satacak gelecek sene iki traktörünü birden satacak, iki gün sonra da duman olacak, başka bir şey yok. Çiftçi duman olacak yapacağı bir şey yok."

"Motor, malzeme hep satılacak"

Bir başka çiftçi Bostan Veziroğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Bizim durumumuz çok perişan. Yer fıstığı yağmurlama maliyeti 13 bin 500 lira, yemek masrafı 15 bin lira gideri var. Pekala bu çiftçi ne kazanacak? Fıstık 30- 35 lira diyorlar. Onda para hiç yok. Adam geliyor 60 günlük, bazıları geliyor diyor '6 aylık ver' diyor. Vatandaş bitik. Gübreyi ne ile ödeyeceksin, mazotu ne ile ödeyeceksin bunları düşünen yok. Fıstığın maliyeti gayet de pahalı. Sattığımız fiyata geri aynısını yerine ekemiyoruz. Bunun desteği kösteği hiçbir şeyi yok. Terlik kalmadı yırtıldı terliğim, evde kunduram vardı onu giydim. Millet azık parası bulamaz oldu. On kişi ne ediyor bin 200 lira dürüm parası veriyorum. Üç öğün yemesi 3 bin lira. Hayat pahalanmış. Soğanlı dürüm bile altın oldu. Çiftçinin sonu geldi. Yarın fıstık kalktıktan sonra, bir ay sonra satılık motor malzemesi sen seyret. Motor, malzeme hep satılacak çünkü borçlu adam. Bankada kredisi var, orada borcu var, burada borcu var. Ne olacak; zehirci para isteyecek. Ne motor kalır ne araba kalır böyle olursa. Ben geçen sene 56 liraya satmıştım, şimdi fıstık 30-35 lira diyor. Geçen seneye göre 75- 80 lira olması lazım ki çiftçiye bir yevmiyesi kalsın. Yani bunu yapan adam şu anda işçinin parasını dahi ödeyemiyor."

Osmaniye Çiftçileri Yer Fıstığı Fiyatlarından Şikayetçi
Kaynak: ANKA

Osmaniye, Kadirli, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye Çiftçileri Yer Fıstığı Fiyatlarından Şikayetçi - Son Dakika

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