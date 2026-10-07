Yerapetritis, Atina'da Rubio ile Hürmüz Boğazı'nda ABD ile işbirliğini değerlendirdi - Son Dakika
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Yerapetritis, Atina'da Rubio ile Hürmüz Boğazı'nda ABD ile işbirliğini değerlendirdi

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Atina'da ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüşmesinin ardından uygun şartlarda Hürmüz Boğazı'ndan geçiş operasyonuna katılabileceklerini, ABD ile işbirliği yapabileceklerini söyledi. Görüşmede savunma, enerji ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, uygun şartlar ve sürdürülebilir barış sürecinde Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin sağlanmasına yönelik operasyona katılabileceklerini ifade etti.

Bakan Yerapetritis, ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğunun 6'ncı turu vesilesiyle başkent Atina'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptıkları ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Yerapetritis, görüşmede, savunma işbirliği, enerji, bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler gibi konuların ele alındığını kaydetti.

Rubio'nun Atina ziyaretinin uluslararası alanda istikrarsızlıkların yoğun olduğu bir döneme denk geldiğine dikkati çeken Yerapetritis, Yunanistan'ın ABD ile stratejik ilişkisini derinleştirmek istediğini dile getirdi.

Görüşmede, ABD enerji şirketlerinin Yunanistan'daki faaliyetlerinin de ele alındığını aktaran Yerapetritis, iki ülkenin savunma alanındaki işbirliğinin temelini ise Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın oluşturduğunu ifade etti.

Yerapetritis, Girit Adası'ndaki Suda Üssü ile Dedeağaç'ın ABD'nin bölgedeki stratejik varlığı açısından önemli olduğunu savunarak, Yunanistan'ın F-16 Viper tipi savaş uçaklarını modernize etmesinin ve F-35 uçaklarını envanterine katmasının iki ülke arasındaki savunma işbirliğine işaret ettiğini söyledi.

Bölgesel gelişmeler

Orta Doğu, Ukrayna ve Afrika'daki gelişmelerin de görüşmede ele alındığını aktaran Yerapetritis, Yunanistan'ın seyrüsefer serbestisine büyük önem verdiğini belirtti.

Yerapetritis, deniz ulaşımında yaşanabilecek engellemelerin, tedarik zincirinde sorun oluşturabileceğini ve hatta gıda krizine yol açabileceğini kaydetti.

Yunanistan'ın, NATO'nun öngördüğünün üzerinde savunma harcaması yaptığına dikkati çeken Yerapetritis, ülkesinin, Avrupa Birliği'nin (AB) deniz harekatlarına da katıldığını hatırlattı.

Yerapetritis, Hürmüz Boğazı içinse "Gerekli olursa, şartlar elverirse ve sürdürülebilir barış süreci olursa, Hürmüz Boğazı'nda gerekli deniz gücünü sağlamak için ABD ile işbirliği yapabiliriz." dedi.

Yerapetritis, Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve ABD arasındaki 3+1 formüllü işbirliğinin, enerji alanında işbirliği oluşumundan güçlü ve çok yönlü jeopolitik oluşuma evrildiğini ileri sürdü.

Yunanistan'ın İsrail ile stratejik ilişkisi olduğunu kaydeden Yerapetritis, Orta Doğu'ya ilişkin meselelerde bölgeye barış gelmesinin gerekliliği konusunda Rubio ile hemfikir olduklarını belirtti.

Gazze'deki barış sürecinde ikinci aşamaya geçilerek kalıcı barış sağlanması ve Gazze'nin yeniden yapılandırılması gerektiğini vurgulayan Yerapetritis, "BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda çözüm bulunmasına engel teşkil edecek şartlar doğuran Batı Şeria'daki eylemler son bulmalı." dedi.

Yerapetritis, ABD'den getirilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) Yunanistan'daki terminaller üzerinden Balkanlar ve Orta Avrupa'ya ulaştırılmasını amaçlayan "Dikey Gaz Koridoru" projesine değinerek, ABD'li enerji şirketlerinin hidrokarbon araması alanında Yunanistan'a olan ilgisine de dikkati çekti.

Kaynak: AA
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