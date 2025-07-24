Yerel Basının Önemine Dikkat

Edirne Gazeteciler Derneği Genel Sekreteri Yeşim Dramalı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Dramalı, mesajında yerel basının özgürlük ve demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.
Yerel basının zor bir dönemden geçtiğini savunan Dramalı, şunları kaydetti:
"Özellikle yerel basınımızın karşı karşıya kaldığı var olma mücadelesi, gelecek kaygısı taşımamıza sebep olmaktadır. Ekonomik zorluklar, artan maliyetler ve dijitalleşmenin getirdiği rekabet, yerel gazetelerimizi ve yerel muhabirlerimizi ciddi bir sınavdan geçirmektedir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren yerel basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir."
Keşan'da yol ve kaldırım yapım çalışmaları
Keşan'da yol ve kaldırım yapım çalışmaları devam ediyor.
Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler çarşı merkezinde bozulan ve eskiyen alanları yeniliyor.
Ekipler bu kapsamda kaldırım ve yollarda çalışma yürütüyor.
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