Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı Antalya'da Düzenleniyor

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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle 10-11 Mart'ta Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlıkları kapsamında 'Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı' düzenlenecek. Çalıştay, dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına yönelik daha kapsayıcı hizmet politikaları yürütmek için yapılacak.

Konyaaltı Belediyesi, toplumsal eşitlik ve adil hizmet anlayışını güçlendirmek amacıyla başlattığı 'Yerel Eşitlik Eylem Planı' kapsamında Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı gerçekleştirecek. Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle, 10-11 Mart tarihlerinde Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak çalıştay, farklı kesimlerin paydaşlarını bir araya getirerek yerel eşitlik politikalarını şekillendirecek.

Çalıştayda, yerel dinamiklerin geri bildirimleri ve çözüm önerileri değerlendirilecek. Çalıştay, dezavantajlı grupların desteklenmesine yönelik somut adımlar atılmasına da katkı sunulacak.

Öneriler konuşulacak

İki gün sürecek çalıştayda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Sağlık-Bakım Hizmetleri, Ekonomik Güçlenme-İstihdam, Erişilebilirlik- Engellilik, Eğitim Yaşam Boyu Öğrenme, Afet Krizi, Göç- Ayrımcılık gibi başlıklar ele alınacak. Çalıştay kapsamında yerel dinamiklerin geri bildirimleri ve çözüm önerileri de masaya yatırılacak.

CEMR Protokolü

Avrupa'da yerel ve bölgesel düzeyde toplumun tüm kesimlerinin hizmetlerden eşit bir şekilde faydalanmalarını sağlayan protokol olan 'CEMR Protokolü'nü Antalya'da imzalayan 3'üncü belediye olan Konyaaltı Belediyesi, CEMR Protokolü'nün bir gereği olarak söz konusu çalıştayı düzenliyor. Çalıştay, yerel yönetimlerin kadın-erkek eşitliği için somut adımlar atılmasını da sağlayacak. Ayrıca çalıştay ile Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı imzasının ardından hedef planları ortak akılla gerçekleştirilmiş olacak.