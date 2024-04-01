Yerel Seçimde Belediye Başkanı Seçilen Milletvekilleri TBMM\'deki Sandalye Sayısını Etkileyecek

31 Mart yerel seçiminde, kesin olmayan sonuçlara göre siyasi partilerin aday gösterdiği 26 milletvekilinden 4'ü belediye başkanı seçildi. CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal Afyonkarahisar, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal Kırıkkale, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Adıyaman, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı Kastamonu belediye başkanı seçildi. 4 milletvekilinin belediye başkanı seçilmesiyle TBMM'deki sandalye sayısı da değişecek, CHP'nin milletvekili sayısı 125'e düşecek.
31 Mart yerel seçiminde TBMM'den belediye başkanlıklarına geçen milletvekilleri oldu. Siyasi partilerden 26 milletvekili, belediye başkan adayı olmuştu. CHP'nin aday gösterdiği milletvekillerinden Malatya Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba dışındaki isimler seçimi kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Burcu Köksal Afyonkarahisar Belediye Başkanı, Ahmet Önal Kırıkkale Belediye Başkanı, Abdurrahman Tutdere Adıyaman Belediye Başkanı, Hasan Baltacı da Kastamonu Belediye Başkanı seçildi.
MİLLETVEKİLLİĞİNİ BIRAKACAKLAR
Belediye başkanı seçilen milletvekilleri, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 17. maddesine göre, milletvekilliğini bırakacaklar. Söz konusu madde şöyle:
"Milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarlar mahalli idareler seçimlerinde adaylıklarını koyabilmek veya aday gösterilebilmek için görevlerinden istifa etmek zorunda değildirler. Milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık bir şahıs uhdesinde birleşemez. Bu görevlerin birisinde bulunanlardan bir diğerine seçilenler, seçim sonuçlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde tercih haklarını kullanırlar. Bu süre içinde tercih haklarını kullanmayanlar seçildikleri yeni görevi reddetmiş sayılırlar."
TBMM'DE SANDALYE DAĞILIMI DEĞİŞECEK
Milletvekillerinin belediye başkanlığına geçmeleriyle birlikte TBMM'deki sandalye dağılımı da değişecek. CHP'nin 129 olan milletvekili sayısı 125'e düşecek.
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