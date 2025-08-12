Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında 5 ayrı dolandırıcılık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Yerköy'de Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
