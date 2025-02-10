Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 7 zanlı, kaçak kazı yaptıkları sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.
Belirlenen mevkiye operasyon düzenleyen ekipler, F.K, G.K, M.A, A.E.G, B.A, E.D. ve A.C.G'yi kazı yaptıkları sırada yakaladı.
Kazı için kullanılan malzemelerle de el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Yerköy'de Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika
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