Yerköy\'de Otomobil Çarpışması: 9 Yaralı

iPhone 16 Pro Ekranıyla Fiyatları Artacak mı?

Apple'ın yeni iPhone serisi olan iPhone 16, daha büyük ve masraflı ekranlarla gelecek. Özellikle iPhone 16 Pro ekranının tüketicilere ek masraflar getirebileceği düşünülüyor. Apple, bu seride dört farklı ekran boyutu kullanacak ve ekran köşegeninde 0,2 inçlik bir artış elde etmek için sınır azaltma yapısı yöntemini uygulayacak. Bu durum, tedarikçilerin üretim maliyetlerini düşürmelerine olanak sağlayabilir ve iPhone 16 Pro serisini iPhone 15 Pro ile aynı fiyata sunma imkanı verebilir.