 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yozgat'ta Sürücü Belgesi Sınavında Kopya Düzeni Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat'ta Sürücü Belgesi Sınavında Kopya Düzeni Ortaya Çıktı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yapılan sürücü belgesi sınavında kopya düzeni kullanan bir sürücü adayı ile dışarıda bağlantı kurduğu 3 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınavda usulsüzlük yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin casus kulaklık, mikrofon ve telefon vasıtasıyla kopya verdikleri tespit edildi. Şüpheliler ve sınavda kopya çeken kişi gözaltına alındı.

Yozgat\'ta Sürücü Belgesi Sınavında Kopya Düzeni Ortaya Çıktı
05.01.2024 - 13:59,
Abone Ol

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, sürücü belgesi sınavında kopya düzeneği kullandığı belirlenen sürücü adayı ile dışarıda bağlantı kurduğu 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesinde motorlu taşıtlar sınavında usulsüzlük yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçede sınavın yapıldığı okul ve çevresini araştıran jandarma, bir otomobildeki şüpheliler A.K, M.S. ve R.Ş'nin casus kulaklık, mikrofon ve telefon vasıtasıyla sınav salonundaki M.S.S'ye kopya verdiklerini tespit etti.

Araçtaki 3 şüpheli ile sınav salonunda kopya çeken M.S.S, kulak içi mikro casus kulaklık, düğme kamera, mikro casus ses kartı ve WİFİ cihazıyla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Jandarma, Yozgat, Yerköy, Güvenlik, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta Sürücü Belgesi Sınavında Kopya Düzeni Ortaya Çıktı - Son Dakika


12:54
Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:24
Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi

Son Dakika
12:54 Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:24 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 14:36:26. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Sürücü Belgesi Sınavında Kopya Düzeni Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement