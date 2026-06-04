Yerköy\'de Traktör-Otomobil Kazası

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde traktörle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
İ.Ü'nün kullandığı 66 AAT 436 plakalı traktör, Yozgat-Ankara kara yolu Yamuklar köyü mevkisinde, S.D. idaresindeki 06 BHP 330 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.D. ile yanında bulunan M.D, ambulansla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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