Yerköy'de Uyuşturucu Operasyonu
Yozgat Yerköy'de düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Yerköy ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 390 gram esrar, 116 sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 350 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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