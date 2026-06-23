Yerköy’de Zincirleme Trafik Kazası

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Haşim Kılıç Mahallesi NATO Yolu mevkisinde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kavşakta bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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