Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi'nde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi'nde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı Açıldı

Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi\'nde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı Açıldı

Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi'nde düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda öğrenciler, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat branşlarında hazırladıkları 20 projeyi sergiledi. Okul Müdürü Talat Şahin, proje çalışmalarının öğrencilere araştırma ve bilgiye ulaşma becerisi kazandırmayı hedeflediğini belirtti. Yerköy Kaymakamı, Belediye Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de projeleri inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.

13.05.2024 15:50
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Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Okulun spor salonunda açılan fuarda öğrenciler, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat branşlarında hazırladıkları 20 projeyi sergiledi.

Fuarın açılışında konuşan Okul Müdürü Talat Şahin, proje çalışmalarıyla öğrencileri araştırarak bilgiye ulaşmayı öğretmeyi amaçladıklarını söyledi.

Açılışın ardından Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Fatih Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Doğan, hazırlanan projeleri inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Edebiyat, Tübitak, Yerköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi'nde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı Açıldı - Son Dakika


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