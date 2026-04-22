Yerli Deprem Yazılımı Geliştirilecek

Sakarya Üniversitesince (SAÜ) hazırlanan "Yerli Deprem Erken Uyarı ve Sismik İzleme Sistemleri için Eliptik Kuaterniyon Tabanlı Gerçek Zamanlı Sismik Gürültü Azaltma Yazılım Prototipinin Geliştirilmesi" başlıklı projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hidayet Hüda Kösal'ın yürütücülüğünde hazırlanan projeyle, Türkiye'de deprem erken uyarı ve sismik sinyal izleme sistemlerinde kullanılabilecek, eliptik kuaterniyon tabanlı, gerçek zamanlı çalışan yerli bir sismik sinyal gürültü azaltma yazılım prototipi geliştirilmesi hedefleniyor.

Geliştirilecek yazılımın, üç bileşenli sismik kayıtların fiziksel polarizasyon özelliklerini koruyarak daha güvenilir biçimde işlenmesine katkı sunması ve bu sayede erken uyarı zincirinde kritik öneme sahip P (Primary-Birincil) dalgasının daha hızlı ve güvenilir şekilde tespit edilmesine imkan sağlaması amaçlanıyor.

TÜBİTAK-1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazan projeyle, bilimsel açıdan özgün bir yöntem geliştirmenin yanında ülkedeki deprem teknolojilerinde yerli ve doğrulanabilir yazılım kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Çalışma sonucunda geliştirilecek çekirdek yazılımın, AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi ulusal izleme altyapılarında kullanılarak dışa bağımlılığın azaltılması ve lisans maliyetlerinin ülke içinde kalmasına katkı sağlaması öngörülüyor.

SAÜ'den Prof. Dr. Murat Utkucu'nun danışmanlığındaki projede, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Doç. Dr. Gökhan Atalı, Doç. Dr. Osman Kırtel, öğretim görevlileri Gözde Sofuoğlu Bilmez ve Burak Süha Yüksel araştırmacı olarak yer alıyor.

Proje kapsamında ayrıca beş bursiyer de veri hazırlama, analiz, yazılım geliştirme, doğrulama ve test süreçlerine katkı sağlayacak.