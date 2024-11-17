Yerli Hava Trafik Yazılımı İRADE, Havalimanlarında Kullanıma Başladı - Son Dakika
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Yerli Hava Trafik Yazılımı İRADE, Havalimanlarında Kullanıma Başladı

Yerli Hava Trafik Yazılımı İRADE, Havalimanlarında Kullanıma Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli hava trafik görüntüleme yazılımı İRADE'nin Çukurova ve Atatürk Havalimanı'nda kullanılmaya başladığını açıkladı. İRADE yazılımı, havacılık alanında uluslararası standartlara uygun, güvenli bir teknoloji sunuyor.

17.11.2024 14:21  Güncelleme: 14:22
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk mühendisler tarafından geliştirilen ilk yerli ve milli hava trafik görüntüleme yazılımı İnteraktif Radar Analiz ve Data Ekranı'nın (İRADE) Çukurova ve Atatürk Havalimanı'nda kullanılmaya başladığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen hava trafik görüntüleme yazılımı İRADE hakkında yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak tüm proje ve yatırımlarda yerlilik ve millilik unsurlarını ön planda tuttuklarını vurgulayarak, "En sonunda havacılık alanında hayata geçirdiğimiz İRADE yazılımını İstanbul Atatürk ve Çukurova havalimanlarımızda kullanmaya başlayarak havacılık alanında yeni bir dönemi başlatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk yerli ve milli hava trafik görüntüleme yazılımımız sayesinde bu alanda da dışa bağımlılıktan kurtularak bundan sonraki yerli teknoloji ürünlerinin önünü açmış olduk" dedi.

'İRADE, VAZGEÇİLMEZ BİR ARAÇ OLACAK'

Bakan Uraloğlu, İRADE yazılımının havacılık alanında uluslararası standartlara uygun, güvenli ve tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen ileri teknoloji bir ürün olduğunu belirterek, "Bu yeni yazılımın DHMİ bünyesinde çalışan hava trafik emniyeti elektronik personelleri ve hava trafik kontrolörlerinin teknik bilgi, tecrübe ve bilgilerinden faydalanarak geliştirildi. Hava seyrüsefer hizmetlerinde DHMİ personeli tarafından daha önce geliştirilen yerli ve milli Sayısal-Havalimanı Terminal Bilgi Sistemi'nin (D-ATIS) ardından bir başka yerli ve milli tasarım olan İRADE, günlük yaklaşık 5 bin hava aracı tarafından kullanılan Türk hava sahasında Hava Trafik Kontrol hizmetleri için vazgeçilmez bir araç olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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