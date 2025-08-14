Yerli Kamikaze Bot Geliştirildi - Son Dakika
Yerli Kamikaze Bot Geliştirildi

Yerli Kamikaze Bot Geliştirildi
14.08.2025 11:15
Nevşehir'de bir firma, su altında keşif yapabilen yerli kamikaze botu geliştirdi.

Nevşehir'de savunma sanayi alanında faaliyet gösteren bir firma, yerli imkanlarla içerisine patlayıcı yerleştirilebilen ve su altında keşif yapabilen 1 metre uzunluğunda kamikaze bot geliştirdi.

Avanos ilçesinde faaliyet gösteren Assuva Robotik Teknolojiler Savunma Sanayi, su, hava ve karada savunma amaçlı kullanılabilecek insansız araçlarının üretimini yapıyor.

Yazılım ve üretim birimlerindeki 21 personelle çalışmalarını sürdüren firma, patlayıcı taşıma özelliği bulunan ve su altı arama görevlerinde de kullanılabilecek kamikaze bot tasarladı.

Yaklaşık 15 kilometreye kadar uzaktan kumanda menziline sahip bot, saatte 65 kilometre hıza ulaşabiliyor. Hafif ve modüler yapıya sahip botun testleri, Kızılırmak'ın akıntılı sularında başarıyla tamamladı.

"Botun dron gibi uçabilmesini de sağlamayı planlıyoruz"

Firmanın AR-GE sorumlusu Çağdaş Kavi, AA muhabirine, geliştirilen botun kamikaze özelliklerinin yanı sıra gizlilik avantajına dikkati çekti.

Üretimde kullanılan yazılım ve materyallerin yerlilik oranının yüzde 95 seviyesinde olduğunu dile getiren Kavi, şöyle konuştu:

"Kamerası sayesinde uzaktan kumandayla yönlendirip hedefi takip edebiliyoruz. Botun ön kısmındaki tapaya yerleştirilen patlayıcı, herhangi bir düşman unsuruna zarar verecek veya tahrip edecektir. Sonar sistemlerle su üstündeki gemiler ve tekneleri takip edebiliyor. Ayrıca su üstünü tarayan sistemler, bir metreden yüksek olanları da gözlemleyebiliyor. Botumuz yaklaşık 40 santimetre yüksekliğinde olduğu için tespit edilmiyor. Bu gizlilik de bizim için avantaja dönüşüyor. Biz dron üretimi de yapıyoruz. Botun dron gibi uçabilmesini de sağlamayı planlıyoruz. Bu ilk olacak, bu şekilde yapılmış bir proje yok. İstediğimiz zaman uçabilecek ve suda gidebilecek. İlerleyen zamanda botun alt kısmına, yine burada üretimini yaptığımız su altı görüntüleme sistemini de entegre ederek kapsamlı hale getirmeyi planlıyoruz."

Elektrik-elektronik mühendisi Emre Özkul da disiplin ve yoğun emekle kamikaze botun ortaya çıkarıldığını kaydetti.

Çalışmalarda kompozit malzeme kullandıklarını anlatan Özkul, "Hafif olmasını ön planda tuttuk ve böylelikle daha modüler bir yapı sağladık. Yurt dışı ihracatını sağlayarak bu alanda da Türkiye'yi dünya savunma sanayinde tanıtmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin savunma sanayine katkı sağlamak amacıyla çalışmak bizim için çok değerli. Elimizden gelenin en iyisini yapabilmek için çabalıyoruz." diye konuştu.

Makine mühendisi Enes Altuncuoğlu ise çalışmalarındaki en temel problemin kamikaze botun seyir halindeyken motorundan çıkan sesten kaynaklandığını belirterek, gerçekleştirdikleri teknik uygulamayla sessiz sürüş sağlayan motor sistemini de bota entegre ettiklerini söyledi.

