Yerli Malı Haftası Etkinliği Aydınlar Beldesi\'nde Coşkuyla Kutlandı

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Aydınlar beldesi 3 okulunda yerli malı haftası etkinlikleri yapıldı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki üç okulda yerli malı haftası etkinliği düzenlendi.

Adilcevaz ilçesine bağlı denizden 1820 metre yüksekte Süphan Dağı'nın eteğindeki Aydınlar beldesinde 3 okulda yerli malı haftası etkinliği düzenlendi. Adıyaman'dan gönderilen çığ köfteye, yerli yemeklerden keledoş eklenince müzikli eğlenceye ilgi büyük oldu. Öğrencilerin kendi çapında çeşitli yemekler getirerek, öğretmenler de bölgenin meşhur yemeğini yaptı. Etkinliğe Aydınlar Belde Belediye Başkanı İbrahim Ergün katılımıyla güzel bir etkinlik yaşandı.

İlkokul sınıf öğretmeni Zehra Çelik, "Yerli malı haftası etkinliklerimiz harika geçti Adıyaman'a ait çığ köfte İstanbul'dan bize gönderdiler. Bizde burada bölgenin meşhur yemeğini keledoşu okulumuzda yaptık. Büyük bir ilgi görülen etkinliğimize belediye başkanımız İbrahim Ergün katılımı bizleri mutlu etti" dedi.

İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Uğur Durmuş, "Okulumuzda yerli malı haftası çocuklarımızla büyük bir mutluluk içerisinde yaptık. Çok ve eğlenceli geçti. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi

Aydınlar Ortaokul Müdürü Şakir Karaaslan, Her yıl olduğu gibi bu yılda yerli malı haftasını yaptık. Etkinliğimiz gayet güzel ve renkli geçti. Biz öğretmen öğrenci bu etkinliği kutladık. Etkinliğimize katılımları dan dolayı belediye başkanımız İbrahim Ergün'e teşekkür ederiz" dedi.