 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yerli Malı Haftası etkinliği Yüreğir Belediyesi kreşlerinde düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Yerli Malı Haftası etkinliği Yüreğir Belediyesi kreşlerinde düzenlendi

Yüreğir Belediyesi kreşlerinde, Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. Çocuklar, sınıflarını süsleyerek hazırladıkları yerli malı ürünlerden oluşan yiyecekleri paylaştı. Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, etkinliğin küçük yaşlarda yerli malı kullanım alışkanlığı kazandırmayı önemsediklerini belirtti.

Yerli Malı Haftası etkinliği Yüreğir Belediyesi kreşlerinde düzenlendi
13.12.2023 - 16:56,
Abone Ol

Yüreğir Belediyesine bağlı kreşlerde Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atakent Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Hanım Sabuncu Kreşi öğrencilerine yönelik etkinlik yapıldı.

Sınıflarını süsleyerek hazırlayan çocuklar, yerli malı ürünlerden oluşan yiyecekleri paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, küçük yaşlarda yerli malı kullanım alışkanlığı kazandırılmasını önemsediklerini belirtti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yerli Malı, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerli Malı Haftası etkinliği Yüreğir Belediyesi kreşlerinde düzenlendi - Son Dakika


18:18
Duygu dolu anlar yaşandı! Halil Umut Meler ailesine kavuştu Duygu dolu anlar yaşandı! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
17:49
Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23
Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
17:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu olumlu sinyal verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu olumlu sinyal verdi
16:40
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34
HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10
Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı

Son Dakika
17:49 Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23 Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüştü
16:40 Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34 HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10 Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
16:03 İngiltere'de bir ilkokulda, bulaşıcı ve ölümcül difteri hastalığı tespit edildi
15:55 Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:43 Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 18:25:04. #1.11#
SON DAKİKA: Yerli Malı Haftası etkinliği Yüreğir Belediyesi kreşlerinde düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement