Yerli Mayın ve EYP Tespit Robotu Geliştirildi - Son Dakika
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Yerli Mayın ve EYP Tespit Robotu Geliştirildi

Yerli Mayın ve EYP Tespit Robotu Geliştirildi
05.07.2025 11:17
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Türk savunma sanayisi, mayın ve EYP tehditlerini tespit için yeni bir robot geliştirdi.

Türk savunma sanayisi bünyesindeki yeteneklerin bir araya getirilmesiyle, "sinsi düşman" olarak da nitelenen mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tehditlerinin güvenli şekilde ortaya çıkarılması amacıyla Mayın ve EYP Tespit Robotu geliştirildi.

Anadolu Ajansının (AA), 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilenecek yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünlerine odaklandığı "IDEF 2025'e doğru" başlıklı dosyanın ilk haberinde, Robota Entegre Mayın ve EYP Tespit Sistemi ele alındı.

Mayın ve EYP'ler, bugünün asimetrik tehdit ortamında güvenlik güçleri için en büyük risk unsurlarından biri olmayı sürdürüyor. Özellikle terörle mücadele, sınır güvenliği, yol güvenliği ve operasyon bölgelerinde gizlenmiş patlayıcıların oluşturduğu tehlike, sadece askeri kayıplara değil, operasyonel kabiliyetin sekteye uğramasına da yol açabiliyor.

Mayın ve EYP ile mücadelede kullanılan teknolojik çözümler geliştirip üreten MESAN Elektronik ile insansız kara araçları (İKA) alanında faaliyet gösteren ESETRON, güvenlik güçlerinin sahadaki hayati ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla güçlerini birleştirdi. Ortaya çıkan Mayın ve EYP Tespit Robotu, ilk kez IDEF 2025 Fuarı'nda kamuoyunun karşısına çıkacak.

Askeri ve sivil alanlarda mayın, EYP, kablo ve metal tespit sistemleri oluşturmak için 34 yıldır çalışmalar yapan MESAN, geliştirdiği elektromanyetik, manyetik, radar ve jeofizik tabanlı dedektörlerle Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltan öncü firmalardan biri konumunda bulunuyor. Yüksek hassasiyetli sensör teknolojileriyle tanınan MESAN, güvenlik güçlerine sahada test edilmiş ve operasyonel olarak kullanılan sistemler sunuyor. Sistemleri 11 müttefik ordu tarafından 3 kıtada aktif kullanılıyor.

ESETRON ise özellikle sınıfında öncü mobiliteye, modülerliğe ve yapay zeka sistemlerine sahip insansız kara araçlarıyla tanınıyor. Arazi koşullarına dayanıklı, farklı görev yükleriyle donatılabilen kompakt insansız kara aracı platformları geliştiren firma, yapay zeka destekli kontrol sistemleri, otonom sürüş altyapısı ve güvenli haberleşme yetenekleriyle dikkati çekiyor.

?"Mayın avcısının" yetenekleri

MESAN'ın gelişmiş sensör teknolojileri ve ESETRON'un kompakt ve dayanıklı robot platformunun birleşmesiyle ortaya çıkan sistem; 30 kilogramın altındaki toplam ağırlığıyla kolay taşınabiliyor ve hızlı konuşlandırılabilir bir yapı sunuyor.

Sistem, antipersonel ve antitank mayınların tespiti, EYP'lerin algılanması, kablo, tuzak teli ve tetikleyici hatların tespiti, hedef işaretleme ve koordinat bildirimi, tarama yapılan alanın haritalanması ve kaydedilmesi, hem otonom hem uzaktan kontrol gibi yeteneklere sahip bulunuyor.

Platforma operasyon ihtiyacına göre farklı arama başlıkları takılabiliyor ve yüksek tespit başarısı sağlanıyor.

Bu yetenekler, güvenlik güçlerinin riskli bölgelerde personel kaybı olmadan etkili keşif ve tespit yapabilmesini mümkün kılıyor.

Sistem, özellikle sınır ötesi operasyonlar, terörle mücadele, mayın temizleme faaliyetleri ve karakol çevresi güvenliği gibi alanlarda kullanılmak üzere geliştirildi. Hafifliği ve modülerliği sayesinde tek bir personel tarafından bile kolayca taşınarak göreve hazır hale getirilebilen sistem, farklı görev sahalarına hızla uyum sağlayabiliyor.

Henüz geliştirme sürecindeyken uluslararası alanda ilgi gören sistem, müttefik ülkelerin savunma bakanlıkları ve orduları tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Afrika, Orta Doğu ve Balkan ülkelerinden gelen talepler, bu sistemin ihracat potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor.

-? ?Askeri başarıyı sürdürülebilir kılıyor

MESAN ve ESETRON'un gerçekleştirdiği iş birliği, Türk savunma sanayisinin kendi içinde entegre, yerli-milli ve çözüme odaklı ekosistem inşa ettiğinin örneklerinden birini sunuyor.

Robota Entegre Mayın ve EYP Tespit Sistemi'nin seri üretime geçiş sürecinin ve güvenlik güçlerinin envanterine kazandırılması çalışmalarının IDEF 2025 sonrası hız kazanması bekleniyor. İlk teslimatların bu yıl içerisinde yurt içindeki güvenlik birimlerine yapılması hedefleniyor.

Sistem, sahada personelin can güvenliğini artıran, harekat kabiliyetini destekleyen, askeri başarıyı sürdürülebilir kılan ve Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığına katkı sağlayan bir savunma çözümü sunuyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Eyp, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerli Mayın ve EYP Tespit Robotu Geliştirildi - Son Dakika

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