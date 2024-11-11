Yerli Seyahat Harcamaları 148 Milyar Lirayı Aştı - Son Dakika
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Yerli Seyahat Harcamaları 148 Milyar Lirayı Aştı

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Ocak-haziran döneminde 24 milyon kişi seyahat etti, akrabaları ziyaret harcaması 68 milyar lira.

11.11.2024 10:01
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AKRABA ziyareti amaçlı seyahat eden sayısı, ocak-haziran aylarını kapsayan dönemde 18 milyon 680 bine ulaşırken, bu seyahatlerdeki harcama tutarı 68 milyar 771 milyon 319 bin lira oldu.

Yurt içinde ikamet eden 24 milyon 410 bin kişi, ocak-haziran aylarını kapsayan süreçte seyahate çıktı. Yerli turist seyahat harcaması 148 milyar 376 milyon 593 bin lira oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yerli turistin tatil tercihinde yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler ilk sırada yer aldı. Yurt içinde ikamet edenlerin yüzde 76,52'si yakınlarını ziyaret amaçlı seyahat etti. Ocak-haziran aylarını kapsayan dönemde yakınları ziyaret amaçlı seyahat eden sayısı 18 milyon 680 bine ulaşırken, bu seyahatlerdeki harcama tutarı ise 68 milyar 771 milyon 319 bin lira oldu.

Seyahate çıkış amacına göre yakınlarına ziyaretin ardından ikinci sırada 8 milyon 489 bin seyahatle gezi, eğlence ve tatil amaçlı konaklamalar yer aldı. Yerli turist bu dönemde gezi, eğlence ve tatil için 60 milyar 511 milyon 887 liralık harcama yaptı.

SAĞLIK TURİZMİNE 10 MİLYAR HARCAMA

Sağlık ihtiyaçları nedeniyle ocak-haziran aylarını kapsayan dönemdeki ziyaretlerin sayısı 1 milyon 178 bin oldu. Bu kapsamda gerçekleştirilen seyahatlerde 10 milyar 154 milyon 479 bin lira harcandı. Yerli turist, ticari ilişkiler ve fuarlar için yaptığı 349 bin seyahatte 2 milyar 611 milyon 33 bin lira harcadı. Kültür amaçlı gerçekleştirilen 94 bin seyahatte yerli turist 535 milyon 576 bin lira harcama yaptı. Seyahat öncesi yerli turistlerin yaptığı harcama tutarı incelendiğinde; giyecek, ilaç, çanta, kamera gibi kişisel harcamaları ise 884 milyon 780 bin lira oldu.

Yerli Seyahat Harcamaları 148 Milyar Lirayı Aştı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yerli Seyahat Harcamaları 148 Milyar Lirayı Aştı - Son Dakika

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