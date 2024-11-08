Yerli Simülatörler Balıkesir'de Tanıtıldı - Son Dakika
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Yerli Simülatörler Balıkesir'de Tanıtıldı

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Balıkesir'de yerli ve milli simülatörler, üniversite-sanayi iş birliği ile tanıtıldı.

08.11.2024 09:36
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Yerli ve milli similatörler Balıkesir'de tanıtıldı

Savunma, sağlık, eğlence sektöründe kullanılan similatörler yerli ve milli teknoloji ile Türkiye'de üretilecek

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu:

"Her birisi için on milyonlarca dolar yurt dışına para ödenen bu cihazların Türkiye'de ve üniversitemizin paydaşı olduğu bir ortaklıkla üretiliyor olması bizim için büyük gurur kaynağı oldu"

BALIKESİR - Balıkesir'de üniversite-sanayi iş birliğinin örnek ve tarihi bir adımı atıldı. Yurtdışından milyonlarca dolar ödenerek temin edilen ve başta savunma sanayi olmak üzere, sağlık ve eğlence sektörlerinde de kullanılan simülasyon sistemleri artık özgün teknoloji, yerli ve milli üretim ile yaklaşık onda bir maliyetiyle Türkiye'de üretilecek.

Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve MRS Havacılık iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında görkemli bir lansman programı düzenlendi. Törende Türkiye'nin İlk 360 derece hareket kabiliyetine sahip simülasyon merkezi açıldı. Gerçekleşen açılışın ardından merkezde yer alan AR-GE ve inovasyon ve üstün mühendislik ürünlerinin tanıtımı yapıldı.

Yerli ve Milli Teknoloji Ürünü Sistemler, Balıkesir'de Üretilecek

Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde düzenlenen etkinlikte; Balıkesir'de üretimi gerçekleştirilecek yerli ve milli teknolojiye haiz ürünlerin yer aldığı Türkiye'nin ilk 360 derece sınırsız hareket kabiliyetine sahip simülasyon merkezi protokol üyelerine ve basına tanıtıldı. Düzenlenen lansman programı; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümg. Nurettin Alkan, Garnizon ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Komutanı Tuğg. Cenk Al, MSÜ Kara Asb. MYO Komutanı Tuğg. İsmail Analı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu da programda bir konuşma yaparak, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktayı ve uluslararası başarılarını paylaşan bir sunum yaptı. Genel Müdür Bilal Topçu, savunma sanayinin büyümesi ve gelişmesi sürecinde kamu kuruluşlarının ve özel sektörün, üniversitelerin ve girişimcilerin imzasını taşıyan yerli ve milli projelerin önemine dikkat çekti.

Balıkesir'den Dünya Sahnesine

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ise yaptığı konuşmada ülkemizin geleceği için büyük önem taşıyan bir dönüm noktasında olduklarını ifade ederken, uzun ve titiz çalışmalar sonucunda, Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. ile MRS Havacılık iş birliğinde geliştirilen yerli ve milli simülasyon teknolojilerinin ülkemiz için hayırlı olması dileklerinde bulundu. Rektör Oğurlu, simülasyon teknolojilerinin havacılık, savunma sanayi ve birçok farklı sektörde kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak; "Ülkemiz adına kritik ve stratejik bir alanda dışa bağımlılığı kırmak ve kendi teknolojimizi geliştirerek ülkemizin teknolojik bağımsızlığını güçlendirmek adına önemli bir adım atıyoruz. Yüzde 100 milli ve yerli üretim olan simülatörler, Balıkesir Üniversitesi TTO AŞ. ile MRS ortaklığı ile Balıkesir'de üretiliyor ve artık daha güçlü bir şekilde yurt dışı pazarlarında yerini bulmaya başlıyor. Her birisi için on milyonlarca dolar yurt dışına para ödenen bu cihazların Türkiye'de ve üniversitemizin paydaşı olduğu bir ortaklıkla üretiliyor olması bizim için büyük gurur kaynağı oldu. Balıkesir için bir ilk ve Türkiye için bir ilk olan 360 derece ve sekiz eksen üzerinde hareket eden simülatörler için, gerek Balıkesir'den gerekse il dış ziyaret talepleri şimdiden kabarık bir liste oluşturmaya başladı. Üretilen teknolojiye global düzeyde ilginin olması da gurur verici" dedi. Rektör Oğurlu, merkezin kurulmasında emeği geçenlere ve programa katılan protokol üyelerine de teşekkür etti.

Yerli ve Milli Üretimde Başarı Çıtası Yükseliyor

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da programda yaptığı konuşmada yerli ve milli teknoloji ve üretimin değerine dikkat çekerken; çalışan, üreten, istihdama güç katan, istihdam sağlayan firmaların ortaya koyduğu icraatların gurur verici olduğunu belirtti.

Etkinlik, düzenlenen kokteyl ile sona ererken, protokol üyeleri havacılık sektörünü ilgilendiren similasyon cihazlarını inceledi, eğlence sektörünü ilgilendiren similatörlere de ilgi yoğun oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yerli Simülatörler Balıkesir'de Tanıtıldı - Son Dakika

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