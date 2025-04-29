Yerlikaya\'dan Yakın Koruma Açıklaması

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yazılı açıklamasında, "Bugün itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı fiili olarak yakın koruma görevi ifa eden 5 bin 263 koruma polisimiz vardır. Yakın koruma eğitimleri, EGM Koruma Daire Başkanlığı'na bağlı Koruma Eğitim Akademisi'nde verilmektedir. Eğitim müfredatında 'Bant taşıma ve bantlarla kamera kapatma' uygulaması kesinlikle yoktur. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

'ÖZEL BİR AÇIKLAMA YAPAYIM'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, EGM'nin açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Daha iyi anlaman için sana 'Özel' bir açıklama da yapayım; Bir; Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur. İki; Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz. Üç; Bantçı... Söylediklerin alçak bir iftiradır. Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor" ifadelerini kullandı.