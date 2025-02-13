Yerlikaya'nın Hızır Orucu Ziyareti - Son Dakika
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Yerlikaya'nın Hızır Orucu Ziyareti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şahkulu Sultan Dergahı'nda Hızır Orucu'nu kutladı, berekete vurgu yaptı.

13.02.2025 23:48
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da Şahkulu Sultan Dergahı'nı ziyaret etti.

Yerlikaya, ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Şahkulu Sultan Dergahı'nda kıymetli canlarımızla birlikte, Hızır Orucunda aynı sofrada cem olduk, lokmamızı paylaştık." ifadesini kullandı.

"Hızır"ın, bolluğun ve bereketin timsali, insanlığın içindeki yardımlaşmanın ve dayanışmanın simgesi olduğuna işaret eden Yerlikaya, "Gönüllerimizde filizlenen umudumuzdur Hızır. İhtiyacı olana yetişen yardım, karanlığa karşı ışıktır. Yeniden diriliştir Hızır. Yaşanan nice zorluğa karşın, tekrar ayağa kalkmaktır. Zayıfı kollamak, yetimi gözetmektir. İşte bugün, Hızır gibi yetişenlerin, mazluma umut olanların, aynı sofrada lokmasını paylaşanların, gönül kapılarını ardına dek birbirine açanların günüdür." ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya, bu gece aynı zamanda ramazan ayının müjdecisi, arınma ve kurtuluşun vesilesi olan Berat Kandili'ni de idrak ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu mübarek günler sabrın, şükretmenin ve en önemlisi de birbirimize kenetlenmenin vakti olan, müstesna vakitlerdir. Hz. Muhammed Mustafa, Hz. Ali ve Bozatlı Hızır Aleyhisselam yoldaşımız olsun. Gecemiz mübarek olsun. Rabbim oruçlarımızı ve yaptığımız ibadetleri kabul eylesin."

Kaynak: AA

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