Yerlikaya ve Azhikeev Afet İşbirliğini Görüştü

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Azhikeev ile bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından kabule ilişkin yaptığı paylaşımda, Azhikeev ve heyetini Bakanlıkta misafir ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kırgız Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanı Sayın Boobek Azhikeev ve heyetini Bakanlığımızda misafir ettik. Sayın Bakan'la afet öncesi, afet dönemi ve afet sonrasındaki işbirliği imkanları, Bakanlıklarımız arasında eğitim ve tecrübe paylaşımı konularında değerlendirmelerde bulunduk."