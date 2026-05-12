Yermak Yolsuzluk Soruşturmasında Mahkemeye Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yermak Yolsuzluk Soruşturmasında Mahkemeye Çıktı

12.05.2026 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna'nın eski başkanlık ofisi başkanı Yermak, yolsuzluk soruşturması kapsamında hakim karşısında.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin eski başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP) tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında hakim karşısına çıktı.

NABU ve SAP tarafından, 460 milyon Ukrayna Grivnası (10,5 milyon dolar) tutarında "kara para aklama"yla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak belirlenen Yermak'ın duruşması Ukrayna Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi'nde yapıldı.

Yermak'a yönelik önleyici tedbir kararının verilmesi üzere düzenlenen duruşmada konuşan Yermak'ın avukatı İgor Fomin, kendilerine iletilen soruşturma belgelerini incelemek için süre talep ettiklerini söyledi.

Hakim Viktor Nogaçevskiy ise savcı ve avukatın konuşmalarını dinledikten sonra duruşmanın yarın yerel saat 12.00'de devam etmesine karar verdi.

Duruşmadan önce basın toplantısı düzenleyen SAP Başkanı Oleksandr Klimenko, Yermak'ın gözaltına alınması veya 180 milyon Ukrayna Grivnası (yaklaşık 4 milyon 100 bin dolar) kefalet karşılığında serbest bırakılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Klimenko ayrıca, insansız hava araçları (İHA) ve diğer silahların satın alımıyla ilgili yürüttükleri başka bir soruşturma kapsamında, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'a bir "tanık olarak" da sorular sorulduğunu belirtti.

Klimenko konuşmasında, "(Umerov'un) Şu anda bu soruşturmada tanık statüsü var." ifadesini kullandı.

Yermak geçen yıl görevinden istifa etmişti

NABU, 29 Kasım 2025'te sabah saatlerinde, bir soruşturma kapsamında Devlet Başkanlığı Ofisinde arama yapıldığını bildirmiş, SAP'ın bu soruşturma faaliyetlerini yürüttüğü belirtilmişti.

Aynı akşam açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise bu makamın ilk başkanı Yermak'ın görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Yermak'a, yolsuzluk soruşturmasında şüpheli olduğu bildirildi

NABU'dan dün gece yapılan açıklamada, SAP ile birlikte yürütülen, başkent Kiev'e yakın Kozin yerleşim yerinde bir inşaatla bağlantılı yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın şüpheli olarak adının geçtiği bildirilmişti.

Kurumdan daha sonra yapılan ikinci açıklamada ise devam eden kara para aklama soruşturması kapsamında, eski Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve bir iş adamı dahil 6 şüphelinin daha belirlendiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yermak Yolsuzluk Soruşturmasında Mahkemeye Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:45:00. #7.12#
SON DAKİKA: Yermak Yolsuzluk Soruşturmasında Mahkemeye Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.