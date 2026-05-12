Yermak Yolsuzluk Soruşturmasında Mahkemeye Çıktı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin eski başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP) tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında hakim karşısına çıktı.

NABU ve SAP tarafından, 460 milyon Ukrayna Grivnası (10,5 milyon dolar) tutarında "kara para aklama"yla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak belirlenen Yermak'ın duruşması Ukrayna Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi'nde yapıldı.

Yermak'a yönelik önleyici tedbir kararının verilmesi üzere düzenlenen duruşmada konuşan Yermak'ın avukatı İgor Fomin, kendilerine iletilen soruşturma belgelerini incelemek için süre talep ettiklerini söyledi.

Hakim Viktor Nogaçevskiy ise savcı ve avukatın konuşmalarını dinledikten sonra duruşmanın yarın yerel saat 12.00'de devam etmesine karar verdi.

Duruşmadan önce basın toplantısı düzenleyen SAP Başkanı Oleksandr Klimenko, Yermak'ın gözaltına alınması veya 180 milyon Ukrayna Grivnası (yaklaşık 4 milyon 100 bin dolar) kefalet karşılığında serbest bırakılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Klimenko ayrıca, insansız hava araçları (İHA) ve diğer silahların satın alımıyla ilgili yürüttükleri başka bir soruşturma kapsamında, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'a bir "tanık olarak" da sorular sorulduğunu belirtti.

Klimenko konuşmasında, "(Umerov'un) Şu anda bu soruşturmada tanık statüsü var." ifadesini kullandı.

Yermak geçen yıl görevinden istifa etmişti

NABU, 29 Kasım 2025'te sabah saatlerinde, bir soruşturma kapsamında Devlet Başkanlığı Ofisinde arama yapıldığını bildirmiş, SAP'ın bu soruşturma faaliyetlerini yürüttüğü belirtilmişti.

Aynı akşam açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise bu makamın ilk başkanı Yermak'ın görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Yermak'a, yolsuzluk soruşturmasında şüpheli olduğu bildirildi

NABU'dan dün gece yapılan açıklamada, SAP ile birlikte yürütülen, başkent Kiev'e yakın Kozin yerleşim yerinde bir inşaatla bağlantılı yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın şüpheli olarak adının geçtiği bildirilmişti.

Kurumdan daha sonra yapılan ikinci açıklamada ise devam eden kara para aklama soruşturması kapsamında, eski Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve bir iş adamı dahil 6 şüphelinin daha belirlendiği kaydedilmişti.