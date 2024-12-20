Yermuk Mülteci Kampı: Açlık ve Savaşın İzleri - Son Dakika
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Yermuk Mülteci Kampı: Açlık ve Savaşın İzleri

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Şam'daki Yermuk Kampı, 2013'ten beri abluka ve savaşla yok oldu; açlıktan hayatını kaybedenler var.

20.12.2024 17:57
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- Suriye'de insanların açlıktan öldüğü mülteci kampı: Yermuk

ŞAM - Şam'da bulunan ve 2013 yılında ablukaya alındıktan sonra uğradığı ağır saldırılar sonucu yerle bir olan Yermuk Mülteci Kampı görüntülendi. Rejim güçlerinin varil bombalarıyla saldırdığı kampta, tüm binalarda savaşın yıkıcı izleri dikkat çekiyor.

Suriye'nin başkenti başkent Şam'ın merkezinde bulunan "Suriye'deki Filistin" olarak da bilinen mültecilerin yaşadığı Yermuk Mülteci Kampı, ülkede iç savaşın başlamasının ardından 2013 yılında rejim güçleri tarafından ablukaya alındı. Aylar süren abluka sırasında kamp, varil bombalarıyla yerle bir olurken yüzlerce insan da maruz bırakıldıkları açlık yüzünden hayatını kaybetti. Rejimin düşmesinin ardından büyük insanlık dramlarına sahne olan kamp, havadan görüntülendi. Rejim güçlerinin varil bombalarıyla saldırdığı kampta, tüm binalarda savaşın yıkıcı izleri dikkat çekiyor. Bölgede yaşayanların büyük çoğunluğu kampı terk ederken, harabeye dönen binalarda kalanlar ise hayata tutunabilmek için büyük bir mücadele veriyor.

"10 yıldır annemi görmüyordum"

İç savaşın başlamasının ardından anne ve babasını kampta bırakarak muhalif güçlere katılan Mahmoud Albasha, "Savaşın başlamasıyla buradan ayrılarak İdlib'e gittim. 10 yıldır annemi görmüyordum. Burada çok fazla insan öldü. Kamp çok fazla saldırıya uğradı. Yerden bite otları yiyerek hayatta kalmaya çalıştı insanlar. Şartlarımız çok zordu" dedi.

Yermuk Mülteci Kampı: Açlık ve Savaşın İzleri
Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Göçmenler, 3-sayfa, Suriye, Güncel, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yermuk Mülteci Kampı: Açlık ve Savaşın İzleri - Son Dakika

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