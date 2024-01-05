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Yeryüzü Doktorları Derneği, Mısır'dan tedarik ettiği malzemeleri Gazze'ye ulaştırıyor - Son Dakika
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Yeryüzü Doktorları Derneği, Mısır'dan tedarik ettiği malzemeleri Gazze'ye ulaştırıyor

Yeryüzü Doktorları Derneği, Mısır'dan temin ettiği medikal ve temel ihtiyaç malzemelerini Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye gönderiyor. Dernek, Gazze'deki hastanelere ve mobil ekiplere sağlık alanında destek verirken, aynı zamanda sıcak yemek ve gıda yardımlarını dağıtarak ihtiyaç sahiplerine yardımcı oluyor. Bugüne kadar 110 binden fazla kişiye ulaşan dernek, tırlar aracılığıyla 13 binden fazla insanın ihtiyaçlarını karşılamıştır.

Yeryüzü Doktorları Derneği, Mısır\'dan tedarik ettiği malzemeleri Gazze\'ye ulaştırıyor
05.01.2024 - 18:55,
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Yeryüzü Doktorları Derneği, Mısır'dan tedarik ettiği medikal ve temel ihtiyaç malzemelerini Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, saldırıların ilk gününden bu yana Gazze halkının yanında olmaya çalışan ekipler, şehrin kuzeyindeki Şifa ve Endonezya hastanelerinde başladıklarını çalışmalarını, bugün Refah bölgesindeki Kuveyt Hastanesi'nde sürdürüyor.

Gazze'deki ekibin ve sağlık sisteminin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen medikal ve temel gıda malzemeleri Gazze'ye teslim edilmek üzere Mısır'da hazırlanarak, sınırda görev alan Yeryüzü Doktoru Mohammed Ghaniem'in koordinesinde tırlara yükleniyor.

Malzemeler Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye gönderilerek, bölgedeki Yeryüzü Doktorları ekibi tarafından halka ulaştırılıyor.

Bugüne kadar Gazze'ye teslim edilen her bir tırla 13 binden fazla insanın ihtiyacını karşılayan dernek, hastanelerde ve mobil ekipleriyle şehrin farklı noktalarında sağlık alanında destek veriyor.

Dernek, sağlık hizmetlerinin yanında sıcak yemek ve gıda yardımlarını başta mülteci kampları olmak üzere ulaşabildiği tüm yerleşim alanlarında ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Yeryüzü Doktorları Derneği, bugüne kadar Gazze'de 110 binden fazla kişiye ulaştı.

Kaynak: AA
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Endonezya, Kuveyt, Mısır, Gazze, Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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