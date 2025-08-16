Yeryüzü Doktorları Etiyopya'da - Son Dakika
Yeryüzü Doktorları Etiyopya'da

16.08.2025 12:17
Gönüllü sağlık ekibi, TİKA iş birliğiyle Etiyopya'da zorlu ortopedi vakalarını tedavi edecek.

Yeryüzü Doktorları Derneğinin gönüllü ekibi, TİKA iş birliğinde, zorlu ortopedi vakalarının muayene ve ameliyatlarını gerçekleştirmek için Etiyopya'nın Jigjiga şehrine gitti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu ülkelerin yanı sıra dünyanın birçok noktasında sağlık faaliyeti yürüten Yeryüzü Doktorları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü sağlık çalışanlarıyla dün İstanbul Havalimanı'ndan Etiyopya'ya hareket etti.

Ekipte yer alan 2 ortopedi uzmanı, 1 anestezi uzmanı, 1 anestezi teknikeri, 2 ameliyathane hemşiresi, bir dernek yöneticisi ve 2 proje koordinatörünün katılımıyla toplam 14 kişilik kafile, TİKA iş birliğinde 10 gün boyunca Etiyopya'nın Jigjiga şehrinde bulunan Jigjiga Üniversitesi Şeyh Hassen Yabare Hastanesinde sağlık hizmeti verecek.

Bugüne kadar savaş, afet ve yoksulluğun olduğu bölgeler başta olmak üzere, 83 ülkede sağlık alanında çalışmalarını sürdüren Yeryüzü Doktorları, 15 Ağustos-25 Ağustos tarihlerinde ortopedi branşında tespit edilen yaklaşık 100 zorlu vakanın muayenesini ve ameliyatını yapacak. Ayrıca gönüllü sağlık ekibi, yüksek bilgi birikimini ve tecrübelerini yerel sağlık çalışanlarıyla paylaşacak.

Bu arada, Yeryüzü Doktorları sürdürülebilir sağlık desteği sağlamak için kısıtlı tıbbi ekipman ve teçhizata sahip bölgeye muayene, ameliyat ve tedavi hizmeti vermek için Türkiye'den gerekli tıbbi sarf malzemeyi de tedarik etti.

TRT belgeseline konu oluyor

Öte yandan, kriz bölgesinde onlarca insanın sağlık ihtiyacına yetişmek için çabalayan Yeryüzü Doktorları'nın görev yaptığı yerlerde yaşadığı zorluklar ve zorluklara karşı mücadelesi belgesele konu oluyor.

Kafilede yer alan TRT 1 İç Yapımlar ekibi, dünyanın her bölgesinde şartlar fark etmeksizin görevini icra eden doktorları ve hastaların hikayelerini milyonlara aktarmak için yaşananları kayıt altına alacak.

Kritik vakaların anamnez raporunu inceleyen ve tespit eden gönüllü sağlık ekibi, yıllar boyunca dizinde sağlık problemi bulanan yaşlı bir hastanın ameliyatını gerçekleştirirken TRT ekibi bu anları tarihe not edecek.

Kaynak: AA

11:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
