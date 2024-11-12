Yeryüzü Doktorları Kenya'da

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Yeryüzü Doktorları Derneğinin gönüllü sağlık ekibi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliğinde üroloji, kadın hastalıkları ve doğum branşlarında muayene ve ameliyatlar için Kenya'nın Lamu Adası'na gitti.

Ürolog, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, anestezi uzmanı, anestezi teknikeri, iki ameliyathane hemşiresi ile iki proje koordinatörünün de yer aldığı, İstanbul Havalimanı'ndan tarifeli uçakla bu ülkeye giden kafile, 9 gün boyunca Kenya'da üroloji ve kadın doğum hastalıkları alanında sağlık hizmeti verecek.

Lamu'da üroloji alanında tespit edilen 36 zorlu vakanın ameliyatını yapmayı amaçlayan, "rahim ağzı kanser taraması ve gebelikte acil durumlar" konulu panele konuşmacı olarak katılacak gönüllü ekip, yüksek bilgi birikimini ve tecrübelerini yerel sağlık çalışanlarıyla paylaşacak.

Lamu'ya 1,5 saat uzaklıktaki Faza'da ilk defa kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak hizmet verileceği için yoğun bir program gerçekleştirecek ekiptekiler, Lamu County Sağlık Bakanlığı Hastanesinde sağlık desteği sağlamak için anlaşma imzalayacak.

Yeryüzü Doktorları, anlaşma kapsamında Lamu'daki doktor ve sağlık çalışanlarına eğitim vererek, mesleki bilgi birikimlerini aktaracak.

Bölgede ilk kez yapılacak ameliyatlar için gerektiğinde tıbbi cihaz ve malzeme desteği dernekçe verilecek.