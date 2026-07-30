Yeryüzü Renkleri Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Yeryüzü Renkleri Sergisi Açıldı

Yeryüzü Renkleri Sergisi Açıldı
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Bağımsız Sanat Vakfı'nda, doğa ve kent yaşamını buluşturan fotoğraf sergisi açıldı.

Doğa, kent yaşamı ve insan hikayelerini farklı bakış açılarıyla buluşturan "Yeryüzü Renkleri" karma fotoğraf sergisi, Bağımsız Sanat Vakfı'nda sanatseverlerle buluştu.

Vakfın Fatih'teki merkezinde açılan sergide, 11 fotoğraf sanatçısının Türkiye'nin ve dünyanın farklı coğrafyalarında çektiği doğa, mimari, portre ve belgesel nitelikli kareler yer alıyor.

Sergide yer alan eserler, İstanbul'un tarihi silüetinden Anadolu bozkırlarında özgürlüğe koşan yılkı atlarına, kent yaşamının ritminden doğanın sessiz ayrıntılarına uzanan geniş bir seçki oluşturuyor.

Sergi yaz boyunca gezilebilecek

Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı Hülya Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın 2008'den bu yana farklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getiren çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Geçen yıl boyunca her ay bir fotoğraf sanatçısını ağırladıklarını belirten Yazıcı, sanatçıların çalışmalarını ve albümlerini katılımcılarla paylaştığını, bu buluşmalar sayesinde fotoğrafçılar ile izleyiciler arasında güçlü bir bağ kurulduğunu aktardı.

Yazıcı, vakfın disiplinler arası sanat anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğüne işaret ederek, "Biz zaten disiplinler arası çalışıyoruz. Sanatın hiçbir alanını diğerinden ayırmadan, hepsinin bir bütün olduğuna inanarak bu işi sürdürdük şimdiye kadar." dedi.

Serginin yaz boyunca ziyaret edilebileceği bilgisini veren Yazıcı, doğa ve peyzaj fotoğraflarının yanı sıra mimari yapılara odaklanan eserlerin de sergide sanatseverlerin beğenisine sunulduğunu ifade etti.

Küratör Ayşegül Kurt, sergide 11 fotoğraf sanatçısının dünyanın farklı coğrafyalarında çektiği eserlerin yer aldığını ve en çok Kudüs'ten eserlerin olduğunu söyledi.

Serginin yaşamın farklı renklerini bir araya getirdiğini dile getiren Kurt, projeyi daha önce sanatçılarla birlikte yürüttükleri bir çalışmanın devamı olarak hazırladıklarını anlattı.

Fotoğraf sanatçısı Ekrem Kalkan ise sergide İstanbul kedileri, Bolu Yedigöller'in sonbahar manzarası ve semazenleri konu alan üç eserinin yer aldığını belirtti.

Kalkan, özellikle semazenleri konu alan fotoğrafıyla Türkiye'nin önemli kültürel değerlerinden birini ve evrensel barış mesajını yansıtmayı amaçladığını sözlerine ekledi.

Sergide Kalkan'ın yanı sıra Aygül Harmancı, Ayşegül Kurt, Berke Araklı, Ercan Ulu, Esra Kapıcıoğlu, Kadir Tezel, Murat Kurt, Nurşen Coşar, Tayip Başak ve Umut Karahasanoğlu'nun eserleri yer alıyor.

"Yeryüzü Renkleri" sergisi, 30 Ağustos'a kadar Bağımsız Sanat Vakfı'nda ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

Etkinlik, Kültür, Güncel, Sanat, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeryüzü Renkleri Sergisi Açıldı - Son Dakika

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