'Yeşil Cami' sarmaşıklarına kavuştu - Son Dakika
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'Yeşil Cami' sarmaşıklarına kavuştu

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Adana'nın botanik bahçesi 'Yeşil Cami' bu sene de yeşil rengine büründü. Adana'da sarmaşıkları nedeniyle 'Yeşil cami' olarak bilinen 'Köprüköyü Camii' görenlere huzur veriyor. Cami, duvarları, kubbesi ve minaresini saran sarmaşıklarla yeşile bürünüyor. Caminin avlusu da çeşitli bitki türleriyle botanik bahçesine dönüşmüş durumda. Vatandaşlar camide vakit geçirerek huzur buluyor. Cami, birçok dizi ve filmde de yer alarak popülerliğini artırıyor.

06.05.2024 09:53
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'Yeşil Cami' sarmaşıklarına kavuştu

Adana'nın botanik bahçesi 'Yeşil Cami' bu sene de yeşil rengine büründü

Adana'da sarmaşıkları nedeniyle 'Yeşil cami' olarak bilinen 'Köprüköyü Camii' görenlere huzur veriyor

ADANA - Adana'da baharın gelmesiyle birlikte duvarları, kubbesi ve minaresini saran sarmaşıklar nedeniyle 'Yeşil Cami' olarak anılan Köprüköy Cami, bu sene de yeşil haline kavuştu.

Merkez Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi Seyhan Nehri kıyısında 1930 yılında ibadete açılan Köprüköy Camii'ne, yaklaşık 55 yıl önce Gülek Boğazı'ndan getirilen bir kök sarmaşık dikildi.

Aradan geçen yıllar içinde o sarmaşık yeni kökler saldı. Sarmaşık, caminin duvarları, kubbesi ve minaresini sardı. Cami yeşile bürününce, adı da Yeşil Cami olarak anılmaya başlandı. Caminin avlusu da begonya ve gül türlerinin yanı sıra lavanta, nar, nergis, defne ve gelin duvağı gibi çok sayıda bitki türüyle botanik bahçesine döndü.

Hava sıcaklığının yükselmeye başladığı kentte vatandaşlar namaz saatleri dışında da camide vakit geçiriyor. Vatandaşlara huzur veren cami, birçok dizi ve filmde de yer alarak ismini duyurmaya devam ediyor.

"Gül ve çiçek eksik olmuyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan cami müezzini İbrahim Aydın, "Bu senede sarmaşıklarımız açtı. Sarmaşıkların yanı sıra güllerimiz ve birçok çiçek türü de var. Yerli ve yabancı turistler sık sık buraya geliyorlar. Çok uzaklardan gelip fotoğraf çekiyorlar. Gelen kişiler caminin içerisini de geziyorlar. Böyle ziyaretçileri gördüğümüz zaman çok mutlu oluyoruz. Burada zaman zaman 20'e yakın çiçek türü oluyor. Burada hiçbir zaman gül ve çiçek eksik olmuyor" ifadelerini kullandı.

"İnsanımız ve camimiz çok güzel"

Cami cemaatinden Mustafa Durur ise herkesi camiye davet ederek, "Sarmaşıklar kuruyor ama her sene tekrar kavuşuyoruz. Burada oturanlar mahallemizin yerlisi ve bu güzellik ondan kaynaklanıyor. Burada çok güzel bir atmosfer var. Bir dönem muhtarlık yapmıştım, internetten numarayı bulup beni arayan çok oldu. Buranın adresini soranlar oldu ve birçoğuna fotoğraflarını yolladım. Burayı gelip görsünler mahallemiz, insanımız ve camimiz çok güzel" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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