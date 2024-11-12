Yeşil Deniz Endüstrisi Projesi Toplantısı - Son Dakika
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Yeşil Deniz Endüstrisi Projesi Toplantısı

Yeşil Deniz Endüstrisi Projesi Toplantısı

Güney Marmara'da yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojen için AR-GE merkezi kurulacak.

12.11.2024 14:49
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Güney Marmara Kalkınma Ajansının (GMKA) desteklediği, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün yararlanıcı olduğu Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Platformu Güdümlü Projesi kapsamında "Yeşil Deniz Endüstrisi AR-GE, Test ve Eğitim Merkezi" odak grup toplantısı gerçekleştirildi.

GMKA'dan yapılan açıklamaya göre, güdümlü proje ile denizlerdeki yenilenebilir kaynak potansiyelinin kullanımı ile yeşil hidrojen ve türevlerinin üretimi başta olmak üzere yeni ve yenilenebilir enerji teknolojileri alanında ilk olacak uygulamaların Güney Marmara'da hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Paydaşları arasında Enerjisa Enerji Üretim AŞ, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ), Sabancı Üniversitesi ve Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneğinin iştirakçi olarak yer aldığı projede, "Yeşil Deniz Endüstrisi AR-GE, Test ve Eğitim Merkezi" için yürütülen fizibilite çalışmalarının ara değerlendirmesi ve odak grup toplantısı, BANÜ'nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan BAÜN Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, projenin önemini anlattı.

Enerji ve denizcilik sektörlerinde teknik personelin eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan merkezin kurulmasına yönelik planların yapıldığı toplantıda, yeşil enerji ve denizcilik teknolojileri üzerine odaklanan bu merkezin, üniversite bünyesinde hayata geçirilmesinin ele alındığı, yapılması planlanan bu merkezin bölge için önemli bir AR-GE, test ve eğitim merkezi olma hedefi taşıdığı belirtildi.

Toplantıda ayrıca yapımı planlanan merkezin eğitim vereceği konular, müfredat yapısı ve sunulacak diğer hizmetler ve proje paydaşlarının katkıları görüşülürken, toplantıya katılan uzmanlar ve sektör temsilcilerinin, merkezin Türkiye ve bölge ülkelerine büyük katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

Türkiye'nin ilk karbon-nötr bölgesi olmak için yola çıkılan projede, enerji bağımlılığını kendi kaynaklarını kullanarak artırmak ve yaşanabilir çevresini koruyarak sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak hedefleniyor.

Kaynak: AA

Denizcilik, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşil Deniz Endüstrisi Projesi Toplantısı - Son Dakika

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