Yeşil Ordu Bilim Şenliği Protokolü İmzalandı

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Ordu'da hayata geçirilecek Yeşil Ordu Bilim Şenliği Projesi'ne yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ordu Üniversitesi ve Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında TÜBİTAK 4007 kapsamında gerçekleştirilecek "Yeşil Ordu Bilim Şenliği" projesinin uygulanmasına yönelik iş birliği protokolü rektör Prof. Dr. Orhan Baş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek tarafından imzalandı.

Akademik iş birliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığı protokol ile 2-3 Ekim'de düzenlenecek söyleşide akademisyenler yer alacak.

Proje süresince Ordu Üniversitesi öğrencileri de rehber olarak etkinlikte görev alabilecek.