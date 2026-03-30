Yeşil Vatan Tırı Çanakkale'de

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) "Yeşil Vatan Tırı" Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Çanakkale'ye geldi.

Tüm Türkiye'yi dolaşan Yeşil Vatan Tırı, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünün ev sahipliğinde İskele Meydanı'na konuşlandırıldı.

Kentteki okullardan ziyarete gelen öğrenciler, palyaçolar eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte ormanların önemi konusunda bilgilendirildi.

Öğrenciler daha sonra Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları ve öğretmenleriyle birlikte, meydanda kurulan stantlarda saksılara fıstık çamı ve kızılçam tohumu dikti.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci de Yeşil Vatan Tırını ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.