Yeşilay Başkanı \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

13.02.2026 10:19
Aziz Çiftçi, 2025'in önemli fotoğraflarını seçmek için AA'nın oylamasına katıldı.

Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çiftçi, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafını seçen Çiftçi, "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" adlı fotoğrafını tercih etti."

"Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" fotoğrafı, "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Stadların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" isimli fotoğrafından yana tercihini kullanan Çiftçi, "Günlük Hayat"ta ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy verdi."

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını ifade eden Çiftçi, emeği geçen tüm foto muhabirleri ile muhabirleri tebrik ettiğini söyledi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

