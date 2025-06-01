Yeşilay Bisiklet Turu Mardin ve Şırnak\'ta Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çevirdi

Mardin ve Şırnak'ta Yeşilay tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen 12. Yeşilay Bisiklet Turu'nda bisikletliler pedal çevirdi.

Mardin'in Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bir araya gelen bisikletliler, Yeşilay'ın faaliyetleri ve etkinlik hakkında bilgi verilmesinin ardından pedal çevirdi.

Bisikletlilerin Vali Ozan Caddesi'nde tur attığı etkinlik, başlangıç noktasında sona erdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de organizasyonda trafik güvenliğini sağlamak için katılımcılara eşlik etti.

Yeşilay Mardin Şube Başkanı Ferit Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadelesi kapsamında farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını aktaran Akdağ, "Yeşilay gönüllülerimizle bir araya gelerek bu etkinliği icra ettik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Kazasız belasız bir şekilde etkinliğimizi tamamladık. Yüksek katılımdan dolayı katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

Şırnak

Şırnak Üniversitesi Kampüs Alanı'nda yapılan etkinliğe, yaklaşık 50 amatör ve profesyonel bisikletçi katıldı.

Yeşilay Şırnak Şube Başkanı Mahsum Çağın, AA muhabirine, Yeşilay'ın Türkiye genelinde bu etkinliği düzenlediğini söyledi.

Bağımsızlık seferberliği çerçevesinde bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Çağın, "Amacımız gençlerimizi hiçbir şekilde bağımlılık illetine bulaştırmamak. Sağlığımız ve bağımlılıktan uzak bir gelecek için pedal çevireceğiz." dedi.