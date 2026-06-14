Yeşilay Bisiklet Turu Sağlıklı Yaşam İçin Düzenlendi - Son Dakika
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Yeşilay Bisiklet Turu Sağlıklı Yaşam İçin Düzenlendi

Yeşilay Bisiklet Turu Sağlıklı Yaşam İçin Düzenlendi
14.06.2026 14:10
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Siirt ve Bingöl'de sağlıklı yaşam için '13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu' yapıldı.

Siirt ve Bingöl'de, sağlıklı yaşam için bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak ve hareketli yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla "13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

Yeşilay Siirt Şubesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Siirt Belediyesi önünde bir araya gelen katılımcılar, buradan Orhan Doğan Parkı'na kadar pedal çevirdi.

Etkinliğe katılan Vali Kemal Kızılkaya, vatandaşlarla tur boyunca bisiklet sürdü.

Vali Kızılkaya, katılımcılara organizasyona gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek sağlıklı yaşam için bu tür etkinlikleri desteklediklerini belirtti.

Programa, Yeşilay Siirt Şube Başkanı Nevzat Amcalar, bazı kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bingöl

Yeşilay Bingöl Şubesince düzenlenen program kapsamında Karşıyaka Kapalı Spor Salonu önünde bir araya gelen katılımcılar, "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla harekete geçti.

Vali Cahit Çelik'in de aralarında yer aldığı katılımcılar, Çapakçur Köprüsü, Kültür Kavşağı ve 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi'nde pedal çevirdikleri turu, başlangıç noktasında sonlandırdı.

Etkinliğe, Yeşilay Bingöl Şube Başkanı Ahmet Karaca, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeşilay Bisiklet Turu Sağlıklı Yaşam İçin Düzenlendi - Son Dakika

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