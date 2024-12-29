Yeşilay\'dan Bağımlılara Destek Sergisi

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Yeşilay Kastamonu Şubesi danışanlarının yaptığı eserler sergileniyor.

Alkol, madde, tütün, kumar ve internet bağımlısı bireylere ve yakınları Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Kastamonu Şubesi'nde psikolojik ve sosyal destek sağlanıyor.

Kastamonu Şubesi'nde danışanlara rehabilite edici atölye faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda danışanların yeteneklerine göre resim, el sanatları, mutfak, spor, grafik tasarım gibi alanlarda eğitimler veriliyor.

Bu eğitimler sırasında hazırlanan el işi ürünler kentteki bir alışveriş merkezinde sergilenmeye başlandı. Sergi 2 gün boyunca açık kalacak.