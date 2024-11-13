Yeşilay'dan Kumar Bağımlılığına Ücretsiz Destek - Son Dakika
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Yeşilay'dan Kumar Bağımlılığına Ücretsiz Destek

Yeşilay\'dan Kumar Bağımlılığına Ücretsiz Destek

Yeşilay, kumar bağımlılığına karşı 107 noktada ücretsiz danışmanlık hizmetleri sunduğunu açıkladı.

13.11.2024 14:46
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Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, kumar bağımlılığından kurtulmak isteyenlere ülke genelinde 107 noktada ücretsiz danışmanlık ve destek hizmeti sunduklarını belirterek, bu konuda talepleri olanlara çağrıda bulundu.

Kütahya Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM), Yeşilay Şube Bölge Koordinatörü Fulya Topçuoğlu Ünal, Şube Başkanı Mehmet Bilgili ve kurum personeliyle bir araya gelen Dinç, gazetecilere, Yeşilay Cemiyeti olarak Türkiye genelinde "bağımsızlık seferberliği" yürüttüklerini söyledi.

Türkiye Yeşilay Cemiyetinin, 1920'de özellikle gençler için çalışmalarına başladığını hatırlatan Dinç, "O yıllarda bilindiği üzere Anadolu'da da bir bağımsızlık mücadelesi var. 'Toprağın bağımsızlığı neyse insanın bağımsızlığı da odur' düşüncesiyle insanımızın ve insanlığımızın bağımsızlığı için 104 yıldır mücadele ediyoruz." dedi.

Dinç, kumar bağımlılığı konusunun güncel bir sorun haline geldiğini vurguladı.

Yeşilay'ın bu konudaki faaliyetleri hakkında bilgi veren Dinç, şöyle devam etti:

"Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında okullarda verdiğimiz eğitimin içinde kumar modülü var. Yani çocuklarımızı, gençlerimizi kumara bulaşmamaları konusunda hazırlıyoruz, bilgi, beceri kazandırma anlamında çalışmalar yapıyoruz. Önleme noktasında böyle bir çalışmamız var. Rehabilitasyon anlamında da dünyada kumar bağımlılığıyla alakalı çalışmalar, diğer bağımlılıklara göre çalışmalarla kıyaslandığında zayıf gidiyor. Bunun farkındayız. 10 yıl önce 'Kumar bağımlılığında tedavi nasıl yapılır?' konusunda bir model geliştirdik. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde bu model çalışıyor. Kumar meselesi bizim için yeni bir gündem değil. 10 senedir devam ettiğimiz bir gündem. Türkiye'nin 107 noktasında kumarla alakalı insanımıza ücretsiz destek veriyoruz. Bu konu çok çalıştığımız, dile getirdiğimiz ve tehlikesine dikkati çektiğimiz bir konu. Hakikaten büyük bir tehdit olarak karşımızda duruyor."

"Tek başına mücadelede başarılı olamayabilirler"

Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine kumar bağımlılığından kurtulmak için çokça başvuru olduğunu, Kütahya'daki merkeze son 3 ayda 70 kişinin müracaat ettiğini bildirdi.

Kumar bağımlılığından kurtulmak isteyenlere çağrıda bulunan Dinç, "Kumarla alakalı bir kişi zorluk yaşıyorsa hiç vakit kaybetmeden muhakkak tedaviye gelsin. Bu zor bir konu, insanın tek başına mücadele etmekte başarılı olamayabileceği bir konu. Bizim böyle bir imkanımız var; tamamen ücretsiz ve tamamen gizlilik esasına dayalı. Rahat bir şekilde Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimize gelsinler, bu konuda ızdırap çekiyorlarsa çok kapsamlı desteği buradan ücretsiz bir şekilde alsınlar." diye konuştu.

Mücadelede halkın desteğinin çok önemli olduğuna işaret eden Dinç, bağımlılık endüstrisi nasıl her sokağa, her mahalleye girdiyse kendilerinin de "bağımsızlığın temsilcisi" insanlar olarak her sokağa ve her mahalleye gireceğini, daha fazla gayret göstereceğini belirtti.

Dinç, Kütahya'da 504 kişinin Yeşilay Danışma Merkezinden destek aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Mehmet Dinç, Türkiye, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay'dan Kumar Bağımlılığına Ücretsiz Destek - Son Dakika

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