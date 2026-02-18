Yeşilay'dan OSB Çalışanlarına Bağımlılık Eğitimi - Son Dakika
Yeşilay'dan OSB Çalışanlarına Bağımlılık Eğitimi

18.02.2026 17:19
Yeşilay, OSB çalışanlarına bağımlılık konusunda eğitim vererek farkındalık oluşturuyor.

Yeşilay Samsun Şubesi, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışanlarına bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak için eğitimler veriyor.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Toplantı Salonu'nda OSB'de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasındaki çalışanlara Yeşilay gönüllüleri eğitim verdi.

Eğitimde, tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarıyla ilgili bilgilendirme yapılıp Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ndeki (YEDAM) hizmetlerden bahsedildi.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş AA muhabirine, OSB müdürlükleri arasında bir protokol yaptıklarını anımsatarak bu kapsamda ilk faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bağımlılıkla mücadelede her kesime ulaşmak istediklerinin altını çizen Güneş, "Bağımlılıkla mücadeledeki mottomuz, 7'den 70'e herkese ulaşmak. Biz çocuklara, ailelere, yaşlılara ulaşabiliyoruz ama çalışan gruba ulaşmakta biraz zorlanıyoruz. Samsun Valisi Orhan Tavlı öncülüğünde Organize Sanayi Bölgesi müdürlüklerimiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz protokol kapsamında da bugün merkez OSB'de bir firmanın temsilcileriyle görüştük ve personele yönelik bu eğitimi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Eğitimin OSB'lere yönelik bir ilk olduğunu aktaran Güneş, şunları kaydetti:

"Buradaki anne babalarımız çalışabilirler, çocuklarıyla ilgilenecek fazla vakitleri de olmayabilir ama genel hatlarıyla bu süreci onlara aktarmak istiyoruz. Biz Samsun'daki bütün fabrikalarda çalışan kişilere bu eğitimleri gerçekleştireceğiz. Çalışan kesim portföyümüz eksikti bunu da tamamlamış oluyoruz. Bağımlılık toplumsal bir sorun, vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onlar bize destek verirlerse bu süreci çok güzel bir şekilde tamamlayacağımıza inanıyoruz."

Firmanın işletme müdürü Bahattin Akkuzu ise bağımlılıkla mücadeleye katkı vermek için çalışanlarıyla birlikte eğitimde yer aldıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, OSB, Son Dakika

Yeşilay'dan OSB Çalışanlarına Bağımlılık Eğitimi
